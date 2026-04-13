深圳大學擬租800萬豪宅當宿舍 業主炸鍋憂擠占資源

近年，中國高校研究生大規模擴招，宿舍資源普遍告急；深圳大學近日被指計畫租賃南山區市場均價約800萬元（人民幣，下同）的豪宅，作為麗湖校區2026級全日制研究生的校外宿舍，引發業主強烈不滿，憂心公共資源被嚴重擠占，也不希望高檔住宅區被貼上「宿舍」標籤，許多網友則羨慕，學生能以每月幾百元的低價入住豪宅；對此，深圳大學回應稱，「相關事項仍在推進中」。

大河報報導，一則來自深圳大學的告知書，將南山一個市場套均總價約800萬元的豪宅小區「漢園茗院」，推向輿論的風口浪尖。網傳《深圳大學麗湖校區2026級研究生住宿安排告知書》顯示，該校麗湖校區2026級全日制研究生將統一安排在校外住宿，地點暫定距離麗湖校區約2公里漢園茗院，住宿費用標準將參照學校統一規定執行。

房天下數據顯示，該住宅區於去年交付，市場整租月租金約1萬至1.1萬元。而深大新生每學年住宿費約800至1500元，折算月均最高125元，遠低於市場租金。

高校因擴招導致宿舍「床位荒」，向外租賃商品房本是無奈之舉，卻意外點燃辦學需求與業主居住權益的衝突。有業主坦言，不願自家小區被貼上「宿舍」標籤，認為小區湧入近千名學生，電梯、停車場、健身設施等公共資源必然被嚴重擠占，上下課高峰將加劇小區出入口及周邊道路擁堵；業主也擔心，學生集體生活帶來的噪音、外賣垃圾、電動單車管理等問題，恐將打破高檔住宅區原有的寧靜與秩序。

不過也有許多網友直呼羨慕，一個月幾百元租金，就能住進南山總價800萬的豪宅；也有人認為大學生素質相對較高，是好事。

據報導，多位業主透露，此前在街道辦和社區的協調下，業主代表曾與村委及深大相關人員進行過一次面對面溝通，但「對方只是做了紀錄，表示會向上反饋，沒有給出任何實質性答覆」。一位接近深大的知情人士證實，此事確由學校後勤保障部在推進，「目前還在前期溝通階段，尚未確定最終落地」。