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「張涵泊變成李沂澤」 中男籃U18新秀被爆改名改年齡

世界日報／ 中國新聞組／北京13日電
兩人都是左撇子球員。(視頻截圖)
兩人都是左撇子球員。(視頻截圖)

近日有網民爆料，稱近日在中國男籃U18比賽中表現亮眼的球員李沂澤疑「改名又改年齡」，實際上是「20歲的張涵泊」，卻涉低報年齡為「18歲的李沂澤」超齡參賽，網友還扒出兩人的照片與打球視頻對比，不僅長相極為相似，脖子右側都有痣且均是左撇子球員，且更改年齡可能達四歲；爆料在網上發酵後，中國籃協昨表示已展開調查，有評論稱，「年齡門」事件屢禁不止，背後疑有造假產業鏈，應全面調查並追溯，給公眾交代。

據央視等媒體報導，在此前結束的中國男籃U18國青熱身賽中，中國U18男籃73比59戰勝紐西蘭U18男籃，U18核心李沂澤出戰32分鐘，13投7中，三分7中5，拿到20分9板7助1斷1帽的全面數據，還上演「戰斧隔扣」，被球迷譽為「天才少年」。不過，賽後有網民和球迷對李沂澤的年齡提出質疑。

球迷發現，生日為2008年3月27日的李沂澤和曾經參加過2022年U17全國賽、生日為2006年3月19日的張涵泊長相極為相似。張涵泊在拿到一級運動員評定後突然消失，16歲後的比賽數據並不存在。李沂澤此前男籃U系列從未有數據，卻從2024年橫空出世開始征戰U系列賽事。兩人的陰曆生日完全一致，均為二月二十。

有網民發現，張涵泊（2006年出生）在2019年U15和楊瀚森（2005年出生）同屆打過2019年全國籃球高水平後備人才基地U15男子預賽。換句話說，哪怕是2006年出生的張涵泊，或也存在修改年齡情況。籃協官網比賽紀錄中，張涵泊在2019年和2021年參加兩次U15賽事，2019年表現平平，2021年明顯數據全面提升，似意味著張涵泊改的可能不是兩歲，而是四歲。

此事引發質疑後並上了微博熱搜，大批球迷和網民要求官方徹查。媒體人「球圈趙探長」發聲稱，「改年齡在中國體育很常見，但連名帶姓全改，我還是第一次見」，因為改完之後能得到的東西太誘人，包括能打全運會、能拿健將證、能有進入國青隊鍍金的經歷等，換誰都想冒險。

對此，中國籃協相關人士昨表示，「中國籃球協會已經注意到這個事情，目前正聯合有關部門開展核查工作。協會將本著嚴肅認真、實事求是的態度進行處理，相關調查和處理結果將及時向社會公眾公布」。

紅星新聞昨發表評論指出，從動機上推測，2025年全運會U18組要求運動員為2007年後出生，如果將年齡改到2008年可多打一屆。類似的「年齡門」在體育圈並非首次出現，背後疑有造假產業鏈，應盡快還原事實真相，為體育事業的良性運轉畫清紅線。

李沂澤籃協官網頭像（左）、張涵泊籃協官網頭像（右）。(取材自央視新聞)
李沂澤籃協官網頭像（左）、張涵泊籃協官網頭像（右）。(取材自央視新聞)

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