快訊

伊朗軍方回應川普海上封鎖 官媒暗示報復封鎖「淚之門」 海峽

土洋對作！外資反手砍161億元 台積電尾盤急拉、台股驚險收高39點

MacBook Neo免2萬、3款MacBook系列台灣開賣！國外MacBook Air竟降價5千

聽新聞
0:00 / 0:00

大V爆料萬科創始人「王石被抓」 對方與妻皆發文批造謠

世界日報／ 中國新聞組／北京13日電
王石、田朴珺。 （取材自財聯社）
王石、田朴珺。 （取材自財聯社）

曾三度傳出失聯被捕的萬科創始人王石，昨晚第四度再爆被抓，由於爆料來自出身外交世家的大V，迅速被大量轉發並擴散；不過一小時後，王石妻子田朴珺和王石先後發文闢謠，稱王石「一切安好」，且正「在報案的路上」，田朴珺更三度發文嚴辭批評造謠者為博流量「厚顏無恥」、「欺人太甚」，將對造謠者的法律責任追究到底。事件引發全網熱議，不少網民表示不相信王石夫婦的澄清，猜測無風不起浪，諷「進進去又出來了，所以不實」。

4月12日，一則「萬科創始人王石被抓」的傳言在網路上迅速發酵並衝上熱搜。綜合紅星新聞、大河報報導，該傳言最早由擁有千萬粉絲的時政記者秦楓於當日下午17:55在微博爆料，由於秦楓是香港衛視綜合台台長，微博粉絲超1400萬，祖父秦力真、外祖父楊琪良均為新中國老一輩外交家，姑父是前外交部長李肇星，家族背景深厚，該消息消息一出便快速擴散，引發網民廣泛關注與猜測。

傳言發酵後，王石妻子田朴珺於一小時後率先發文闢謠，言辭犀利地質問造謠者：「這是法治社會，造謠是不需要付出代價的嗎？」隨後她再度追加聲明，明確表示「已去報案」，並稱將「通過法律途徑追究到底，絕不姑息」。

在田朴珺發聲15分鐘後，王石本人也通過微博親自澄清傳聞。他發布了一條帶有廣東深圳定位的微博，幽默回應道：「看來大家比我本人還關心我的動態。一切安好，造謠者交給法律」，直接否認了「被抓」傳聞。

田朴珺昨晚共三度發文澄清傳言稱，「多年來，我與王先生始終秉持一事：無論私事公事，從不解釋，亦不辯駁。

可總有人為了流量毫無底線，厚顏無恥地造謠生事。這一次，已然欺人太甚」，「人可以不聰明，但不能缺德」，「老王一直是個有底線、守原則的人，多年來在商界與人品上積攢的口碑，本就是最堅實的底氣。但這樣一個人，平白遭受無端詆毀，只願法律能給出公正的結果，還人清白」。

資深媒體人胡錫進昨對此發文稱，「我希望他能安好，原因只有一個：他是參與定義了中國改革開放的那批企業家之一」。有網民支持王石夫婦追究法律責任，但也有不少網民不相信王石夫婦的澄清，畢竟萬科面臨營運困難與高層結構調整，「無風不起浪」，有網民諷「釋大和尚以前也是這麼闢謠的」，「進去又出來了，所以不實」。

王石與女演員田朴珺2015年結婚，2023年育有一女，兩人多次被傳離婚，但都對外否認。今年1月，萬科發布2025年度業績預告，預計2025年淨利潤虧損約820億元（人民幣，下同），上年同期虧損約494.78億元，被傳陷入財務危機。

田朴珺第三次發文曬圖，稱是女兒見她心情不好而畫給她的。(取材自微博)
田朴珺第三次發文曬圖，稱是女兒見她心情不好而畫給她的。(取材自微博)

相關新聞

北京人形機器人半馬19日登場 逾百隊參賽、規模年增近5倍

新華社13日報導，2026北京亦庄半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松將於4月19日登場。賽前測試已於4月11日晚間至4月12日凌晨，在北京經濟技術開發區（亦庄）舉行。此次測試以「全流程、全要素」為主軸，模擬賽道通行、流程調度、設備協同及應急保障等核心場景，為正式賽事進行實戰化演練。

大V爆料萬科創始人「王石被抓」 對方與妻皆發文批造謠

曾三度傳出失聯被捕的萬科創始人王石，昨晚第四度再爆被抓，由於爆料來自出身外交世家的大V，迅速被大量轉發並擴散；不過一小時後，王石妻子田朴珺和王石先後發文闢謠，稱王石「一切安好」，且正「在報案的路上」，田朴珺更三度發文嚴辭批評造謠者為博流量「厚顏無恥」、「欺人太甚」，將對造謠者的法律責任追究到底。事件引發全網熱議，不少網民表示不相信王石夫婦的澄清，猜測無風不起浪，諷「進進去又出來了，所以不實」。

「張涵泊變成李沂澤」 中男籃U18新秀被爆改名改年齡

近日有網民爆料，稱近日在中國男籃U18比賽中表現亮眼的球員李沂澤疑「改名又改年齡」，實際上是「20歲的張涵泊」，卻涉低報年齡為「18歲的李沂澤」超齡參賽，網友還扒出兩人的照片與打球視頻對比，不僅長相極為相似，脖子右側都有痣且均是左撇子球員，且更改年齡可能達四歲；爆料在網上發酵後，中國籃協昨表示已展開調查，有評論稱，「年齡門」事件屢禁不止，背後疑有造假產業鏈，應全面調查並追溯，給公眾交代。

美饒舌歌手J.Cole在CBA首秀5投0中 網友點評很有趣

4月11日的CBA常規賽，南京同曦主場迎戰廣州龍獅，本場比賽，同曦新外援、美國著名饒舌歌手J.Cole迎來個人CBA首秀，南京同曦最終81比95不敵廣州龍獅男籃，J.Cole全場出場8分04秒，五次出手嘗試無一命中，得到1籃板1助攻的數據。

深圳大學擬租800萬豪宅當宿舍 業主炸鍋憂擠占資源

近年，中國高校研究生大規模擴招，宿舍資源普遍告急；深圳大學近日被指計畫租賃南山區市場均價約800萬元（人民幣，下同）的豪宅，作為麗湖校區2026級全日制研究生的校外宿舍，引發業主強烈不滿，憂心公共資源被嚴重擠占，也不希望高檔住宅區被貼上「宿舍」標籤，許多網友則羨慕，學生能以每月幾百元的低價入住豪宅；對此，深圳大學回應稱，「相關事項仍在推進中」。

北京街頭「4月雪」 200萬棵楊柳飛絮噴發 過敏族的噩夢

北京4月經常出現「四月雪」景觀，但指的並不是白雪，而是楊樹、柳樹的飛絮。看似浪漫，不過卻是過敏族的噩夢，全北京200萬棵楊柳樹，開花結果後一起噴出棉絮，這些飛絮讓空氣品質亮起紅燈，也成了過敏族的噩夢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。