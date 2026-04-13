大V爆料萬科創始人「王石被抓」 對方與妻皆發文批造謠

曾三度傳出失聯被捕的萬科創始人王石，昨晚第四度再爆被抓，由於爆料來自出身外交世家的大V，迅速被大量轉發並擴散；不過一小時後，王石妻子田朴珺和王石先後發文闢謠，稱王石「一切安好」，且正「在報案的路上」，田朴珺更三度發文嚴辭批評造謠者為博流量「厚顏無恥」、「欺人太甚」，將對造謠者的法律責任追究到底。事件引發全網熱議，不少網民表示不相信王石夫婦的澄清，猜測無風不起浪，諷「進進去又出來了，所以不實」。

4月12日，一則「萬科創始人王石被抓」的傳言在網路上迅速發酵並衝上熱搜。綜合紅星新聞、大河報報導，該傳言最早由擁有千萬粉絲的時政記者秦楓於當日下午17:55在微博爆料，由於秦楓是香港衛視綜合台台長，微博粉絲超1400萬，祖父秦力真、外祖父楊琪良均為新中國老一輩外交家，姑父是前外交部長李肇星，家族背景深厚，該消息消息一出便快速擴散，引發網民廣泛關注與猜測。

傳言發酵後，王石妻子田朴珺於一小時後率先發文闢謠，言辭犀利地質問造謠者：「這是法治社會，造謠是不需要付出代價的嗎？」隨後她再度追加聲明，明確表示「已去報案」，並稱將「通過法律途徑追究到底，絕不姑息」。

在田朴珺發聲15分鐘後，王石本人也通過微博親自澄清傳聞。他發布了一條帶有廣東深圳定位的微博，幽默回應道：「看來大家比我本人還關心我的動態。一切安好，造謠者交給法律」，直接否認了「被抓」傳聞。

田朴珺昨晚共三度發文澄清傳言稱，「多年來，我與王先生始終秉持一事：無論私事公事，從不解釋，亦不辯駁。

可總有人為了流量毫無底線，厚顏無恥地造謠生事。這一次，已然欺人太甚」，「人可以不聰明，但不能缺德」，「老王一直是個有底線、守原則的人，多年來在商界與人品上積攢的口碑，本就是最堅實的底氣。但這樣一個人，平白遭受無端詆毀，只願法律能給出公正的結果，還人清白」。

資深媒體人胡錫進昨對此發文稱，「我希望他能安好，原因只有一個：他是參與定義了中國改革開放的那批企業家之一」。有網民支持王石夫婦追究法律責任，但也有不少網民不相信王石夫婦的澄清，畢竟萬科面臨營運困難與高層結構調整，「無風不起浪」，有網民諷「釋大和尚以前也是這麼闢謠的」，「進去又出來了，所以不實」。

王石與女演員田朴珺2015年結婚，2023年育有一女，兩人多次被傳離婚，但都對外否認。今年1月，萬科發布2025年度業績預告，預計2025年淨利潤虧損約820億元（人民幣，下同），上年同期虧損約494.78億元，被傳陷入財務危機。