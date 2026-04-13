大江大海17年後出簡體版 迂迴面對「主戰場」

時隔17年，作家龍應台的「大江大海一九四九」有了簡體字版，只不過該書在中國大陸依舊是禁書。關於新版的意義，龍應台在序中點出：「今日簡體字的國度，就是當年的哀鴻遍野主戰場」。

「大江大海一九四九」（簡稱「大江大海」）最初在2009年，也就是國民政府撤退來台及中共建政60週年出版。書中用文學的筆法寫下在國共內戰中顛沛流離的普通人的故事，作者想要「向所有被時代踐踏、侮辱、傷害的人致敬」，也希望避免歷史重演。

因為史觀問題，該書一開始在中國大陸就是禁書，但還是有一些繁體字版被偷偷帶入境內。

中國出版人張適之10幾年前就看過這本書，當時感覺很震撼。他告訴中央社記者，自己所受的教育中，關於1949年「新中國」成立的過程，向來是共軍勢如破竹「打動國民黨反動派」，偉大而光榮；但龍應台卻用「失敗者」的角度來看這段歷史，並對戰爭的殘酷反思，對很多大陸讀者來說，這是全新的理解角度。

張適之近年從北京遷居日本，並在東京成立了出版社讀道社，立志為簡體中文留存一些有價值的好內容。「海外出版的簡中書」雖然不見得能進入中國市場，卻擁有出版自由的內容優勢，隨著移居海外的中國人越來越多，逐漸站穩腳步。

2024年1月，張適之有機會認識龍應台，表達了出版「大江大海」的意願。「我知道這本書是她下功夫最多的」，張適之希望未讀過此書的大陸讀者能有簡體字版的選擇，但是什麼讓龍應台點頭答應將版權交給他？

龍應台曾經說，特別希望中國大陸讀者能夠看到這本書。既然在大陸出版不可能，那麼能夠在海外出版簡體字版，用這樣的方式來接觸到簡體字讀者，也是一種方法。張適之認為，這應該是打動龍應台的原因。

簡體版新增了一篇約4000字的序。龍應台將「大江大海」形容是為千萬亡魂獻上的「文學上香」，她在序中說：「2026年簡體字出版——今日簡體字的國度，就是當年的哀鴻遍野主戰場——雖然只能在海外，卻仍是一線青煙裊裊，魂魄當知。」

身為來台外省人第二代，龍應台力倡和平，「大江大海」裡就有她自己父母的故事。不過，從龍應台2023年、2025年在紐約時報的投書（分別是「北京未開一槍，已給台灣社會帶來裂痕」及「台灣維持和平與自由的唯一途徑是與中國和解」），到今年4月在華府季風書店的新版書籍分享活動，她的「和平論」都掀起爭議和部分人士攻訐。

與此同時，中國自媒體人柴靜在影音平台YouTube上與龍應台對話、談國共內戰的節目，5個月來已經累積了126萬次的觀看次數和8000餘則留言，絕大多數是大陸讀者留言，大多表達了對戰爭的厭惡和對龍應台的共情。

龍應台的文章與言論，在兩岸之間、在網路名人與普通讀者之間，呈現出不同的評價。

張適之認為，有些批評有其道理，但不該忽視「大江大海」是一個母親要跟19歲、接到兵單的兒子談國家機器、談戰爭。他自己也是中學生的父親，也面臨著要如何跟孩子談論國家觀、歷史觀，因此龍應台從個體出發、真誠的寫作方式特別令他有共鳴。

本月18日，龍應台將在東京大學演講，主題是「當戰爭不結束－『大江大海』的八十年後」。讀道社借了可以容納600人的場地，從報名踴躍來看，張適之說，這會是3、4年來華人在東京參與規模最大的人文思想類活動。

在龍應台的和平論引發不同看法後，有些批評者將其視為軟弱或是向中共政權低頭，張適之不同意這種說法。

龍應台發表的文章一直和中共當局呈現出某種張力。她曾經在2006年撰寫給時任中共總書記胡錦濤的公開信「請用文明說服我」，由「冰點」停刊事件來談言論自由問題。

2019年9月，她在社群平台發表長文，將香港年輕人形容為「雞蛋」，當局則是「銅牆鐵壁」 ，呼籲中國要溫柔對待香港，結果被官媒人民日報點名批判。這之後，中國主要的販書平台京東和當當網開始下架龍應台的作品。

龍應台在中國大陸曾是暢銷作家，2016年由幾家媒體推動的第10屆作家富豪榜中，台灣作家排名最前為龍應台，位列第15，代表作為「目送」，版稅收入人民幣870萬元（約當時的新台幣4350萬元）。

張適之說，很多人權衡之下，可能就會對許多議題保持沈默，怕失去既有利益。但在他看來，作家嚴歌苓和龍應台都是明知要負上代價，仍然選擇對社會議題發聲的作家。