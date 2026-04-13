香港油貴 8成漁船停擺 議員倡用新能源 漁民自組船隊降成本

國際油價持續升，衝擊各行各業。有漁民團體指最近個多月柴油價格已上升近1.8倍，由每桶約800元（港元，下同，約102美元）飆至約2200元（約281美元），約八成漁船已暫停作業，尤其大型拖網漁船幾乎已停止出海，影響所及，在南海休漁期下月開始前，野生海魚供應已開始減少。

明報報導，為因應今年情況，漁護署提早一個月接受漁民提出休漁期特別貸款申請，每艘漁船最高貸款額30萬元，並稱會盡快發放貸款。立法會漁農界議員陳博智表示，政府剛提出的柴油補貼措施未能完全抵消油價上漲帶來的額外成本，長遠建議政府資助漁民轉用新能源漁船，助行業升級轉型。

報導指出，今年的南海休漁期5月1日開始，惟近日香港仔避風塘已泊滿漁船。香港漁業聯盟主席姜紹輝及香港漁民團體聯會主席張少強均形容本地漁民今年提早進入休漁期，指由於油價持續上升，全港約八成漁船已經停產。

據報導，姜紹輝指出，香港油價本已冠絕全球，最近個多月柴油零售價急升，對體積較大、耗油量高的漁船衝擊較大，「每桶200公升的（柴）油，由個多月前約800元，升至現時約2200元；大船出海，每日要用8至10桶油，成本高出萬多元，（出海）一定蝕本」，故現時已幾乎沒有大船出海，只有近岸作業的漁船仍有作業，因燃油占營運成本比例相對較低。

報導說，據漁護署2023/24年報，香港約有5000艘漁船，當中較大型的拖網漁船，例如雙拖、單拖及蝦拖，共約900艘，一般在香港以外的南海一帶水域作業，油價上升對這些漁船影響較大；餘下較小型的非拖網漁船，包括刺網及圍網等作業形式的漁船，數量雖多，但產量遠不及大船。香港海鮮業聯合總會永遠榮譽會長李彩華表示，油價升同時影響本港及內地漁民，華南提早進入休漁期，影響所及，野生海魚供應已減少。

此外，香港捕撈漁業日漸式微，加上近期油價飆升，有漁民自組公司，以集約化模式營運船隊，除彈性調配人手，令成本下調；在攤分成本下，漁船亦可引入先進科技，例如以電動方式驅動機械裝置，船隊甚至正申請引入香港首部電動漁船，既可減少依賴化石燃料，亦冀起示範作用，助推動捕撈漁業升級轉型，令香港捕撈漁業得以持續發展。

香港加油站3月28日標示的燃油價格。

（中新社）