快訊

宜蘭駕訓班爆「環抱教學」 68歲教練疑為性騷累犯…女子崩潰報警

白沙屯粉紅超跑鎮瀾宮前甩尾！轎班大哥摔倒 網友驚：3女神力量太大

最難訂Buffet「饗饗 微風信義店」今日起火 民眾急疏散！業者回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

香港油貴 8成漁船停擺 議員倡用新能源 漁民自組船隊降成本

世界日報／ 香港新聞組／香港13日電
對比2月28日前一周，3月中下旬的香港汽油、柴油價格均上漲一成左右；圖為一名車主在香港灣仔加油站加油。 （中新社）
對比2月28日前一周，3月中下旬的香港汽油、柴油價格均上漲一成左右；圖為一名車主在香港灣仔加油站加油。 （中新社）

國際油價持續升，衝擊各行各業。有漁民團體指最近個多月柴油價格已上升近1.8倍，由每桶約800元（港元，下同，約102美元）飆至約2200元（約281美元），約八成漁船已暫停作業，尤其大型拖網漁船幾乎已停止出海，影響所及，在南海休漁期下月開始前，野生海魚供應已開始減少。

明報報導，為因應今年情況，漁護署提早一個月接受漁民提出休漁期特別貸款申請，每艘漁船最高貸款額30萬元，並稱會盡快發放貸款。立法會漁農界議員陳博智表示，政府剛提出的柴油補貼措施未能完全抵消油價上漲帶來的額外成本，長遠建議政府資助漁民轉用新能源漁船，助行業升級轉型。

報導指出，今年的南海休漁期5月1日開始，惟近日香港仔避風塘已泊滿漁船。香港漁業聯盟主席姜紹輝及香港漁民團體聯會主席張少強均形容本地漁民今年提早進入休漁期，指由於油價持續上升，全港約八成漁船已經停產。

據報導，姜紹輝指出，香港油價本已冠絕全球，最近個多月柴油零售價急升，對體積較大、耗油量高的漁船衝擊較大，「每桶200公升的（柴）油，由個多月前約800元，升至現時約2200元；大船出海，每日要用8至10桶油，成本高出萬多元，（出海）一定蝕本」，故現時已幾乎沒有大船出海，只有近岸作業的漁船仍有作業，因燃油占營運成本比例相對較低。

報導說，據漁護署2023/24年報，香港約有5000艘漁船，當中較大型的拖網漁船，例如雙拖、單拖及蝦拖，共約900艘，一般在香港以外的南海一帶水域作業，油價上升對這些漁船影響較大；餘下較小型的非拖網漁船，包括刺網及圍網等作業形式的漁船，數量雖多，但產量遠不及大船。香港海鮮業聯合總會永遠榮譽會長李彩華表示，油價升同時影響本港及內地漁民，華南提早進入休漁期，影響所及，野生海魚供應已減少。

此外，香港捕撈漁業日漸式微，加上近期油價飆升，有漁民自組公司，以集約化模式營運船隊，除彈性調配人手，令成本下調；在攤分成本下，漁船亦可引入先進科技，例如以電動方式驅動機械裝置，船隊甚至正申請引入香港首部電動漁船，既可減少依賴化石燃料，亦冀起示範作用，助推動捕撈漁業升級轉型，令香港捕撈漁業得以持續發展。

香港加油站3月28日標示的燃油價格。</p><!--7--><p> （中新社）
香港加油站3月28日標示的燃油價格。

（中新社）

相關新聞

大V爆料萬科創始人「王石被抓」 對方與妻皆發文批造謠

曾三度傳出失聯被捕的萬科創始人王石，昨晚第四度再爆被抓，由於爆料來自出身外交世家的大V，迅速被大量轉發並擴散；不過一小時後，王石妻子田朴珺和王石先後發文闢謠，稱王石「一切安好」，且正「在報案的路上」，田朴珺更三度發文嚴辭批評造謠者為博流量「厚顏無恥」、「欺人太甚」，將對造謠者的法律責任追究到底。事件引發全網熱議，不少網民表示不相信王石夫婦的澄清，猜測無風不起浪，諷「進進去又出來了，所以不實」。

「張涵泊變成李沂澤」 中男籃U18新秀被爆改名改年齡

近日有網民爆料，稱近日在中國男籃U18比賽中表現亮眼的球員李沂澤疑「改名又改年齡」，實際上是「20歲的張涵泊」，卻涉低報年齡為「18歲的李沂澤」超齡參賽，網友還扒出兩人的照片與打球視頻對比，不僅長相極為相似，脖子右側都有痣且均是左撇子球員，且更改年齡可能達四歲；爆料在網上發酵後，中國籃協昨表示已展開調查，有評論稱，「年齡門」事件屢禁不止，背後疑有造假產業鏈，應全面調查並追溯，給公眾交代。

美饒舌歌手J.Cole在CBA首秀5投0中 網友點評很有趣

4月11日的CBA常規賽，南京同曦主場迎戰廣州龍獅，本場比賽，同曦新外援、美國著名饒舌歌手J.Cole迎來個人CBA首秀，南京同曦最終81比95不敵廣州龍獅男籃，J.Cole全場出場8分04秒，五次出手嘗試無一命中，得到1籃板1助攻的數據。

深圳大學擬租800萬豪宅當宿舍 業主炸鍋憂擠占資源

近年，中國高校研究生大規模擴招，宿舍資源普遍告急；深圳大學近日被指計畫租賃南山區市場均價約800萬元（人民幣，下同）的豪宅，作為麗湖校區2026級全日制研究生的校外宿舍，引發業主強烈不滿，憂心公共資源被嚴重擠占，也不希望高檔住宅區被貼上「宿舍」標籤，許多網友則羨慕，學生能以每月幾百元的低價入住豪宅；對此，深圳大學回應稱，「相關事項仍在推進中」。

北京街頭「4月雪」 200萬棵楊柳飛絮噴發 過敏族的噩夢

北京4月經常出現「四月雪」景觀，但指的並不是白雪，而是楊樹、柳樹的飛絮。看似浪漫，不過卻是過敏族的噩夢，全北京200萬棵楊柳樹，開花結果後一起噴出棉絮，這些飛絮讓空氣品質亮起紅燈，也成了過敏族的噩夢。

香港油貴 8成漁船停擺 議員倡用新能源 漁民自組船隊降成本

國際油價持續升，衝擊各行各業。有漁民團體指最近個多月柴油價格已上升近1.8倍，由每桶約800元（港元，下同，約102美元）飆至約2200元（約281美元），約八成漁船已暫停作業，尤其大型拖網漁船幾乎已停止出海，影響所及，在南海休漁期下月開始前，野生海魚供應已開始減少。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。