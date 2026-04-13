北京養老驛站 機器人做菜陪玩全包

近日，全球首個智慧康養機器人養老驛站在北京經開區榮華街道啟動運營。這裡已部署四十餘款機器人產品，覆蓋餐飲、休閒、康養等多領域。

在榮華街道智慧康養機器人養老驛站裡，每項服務幾乎均有機器人的參與。中午，驛站的老年食堂迎來兩百多位老年人就餐。「六道菜不是我一個人炒的，有一道素燒冬瓜是機器人做的。」大廚相師傅從業多年，頭一回在後廚有了ＡＩ助手炒菜機器人。相師傅只需提前把菜切好、調料備齊，按流程依次倒進炒鍋，機器人就會自行翻炒。老年食堂裡不止這一個機器人：送餐機器人靈活穿梭於餐區間，精準完成餐食配送；煎餅機器人，三分鐘即可標準化製作一套煎餅。

養老驛站共四層，使用面積約一千一百平方公尺，每層功能區都不一樣：一層是智能餐廚區，從進門到用餐全流程智慧化；二層托育區專為嬰幼兒打造，引入畫畫機器人、足球機器人等陪伴類機器人：三層集康養、休閒、日間照料於一體；四層是居家適老化改造樣板間。

在驛站三層，老年人可以在迎賓機器人「小榮」的引導下，按需前往不同區域，體驗各類智慧型機器人。智慧棋牌室裡，周女士頭一次與機器人對弈五子棋。下棋的工夫，隔壁的泡茶機器人正揮動機械臂，煮水、溫杯、置茶、沖泡、出湯、分杯。

針對老年人的日常需求，康復理療區可提供康復訓練、健康檢測等多種服務：按摩機器人能給予多部位適配的舒適按摩，艾灸機器人支持智慧定穴施灸、控溫防燙，健康檢測設備可快速完成多項指標檢測。這家驛站的居家適老化改造樣板間主打「智慧」，配齊智慧輪椅、陪伴機器人、智慧監測設備等前沿智慧產品，為居民帶來沈浸式機器人場景體驗。

經開區相關負責人介紹，驛站內的機器人產品嚴格按照「需求導向、安全實用、科學適配」原則篩選，搭建集「展、銷、研、用」於一體的養老領域機器人四Ｓ店，企業將根據老人使用回饋優化產品設計。驛站負責人張文東介紹，經開區將以這座驛站為試點，推動機器人技術在養老領域深度應用。