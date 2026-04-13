聽新聞
0:00 / 0:00

三星堆博物館清明攬客12萬 逾3成青年

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
為迎接清明假期，三星堆博物館提前五天放出門票，並推出延時服務，為十二萬餘名遊客提供暖心體驗。圖為國際遊客青睞三星堆。 圖／本報德陽傳真
為迎接清明假期，三星堆博物館提前五天放出門票，並推出延時服務，為十二萬餘名遊客提供暖心體驗。圖為國際遊客青睞三星堆。 圖／本報德陽傳真

古蜀文明熱潮持續！記者近日從四川德陽三星堆博物館獲悉，今年的大陸春假及清明假期，三星堆博物館累計接待遊客超過十二萬人次，其中青少年遊客比率高達百分之卅四。

據了解，本次假期三星堆博物館一號館二樓下沉空間每天下午都會變身「古蜀手工坊」。文物拼圖挑戰、航海羅盤製作、金箔畫體驗、藝術擺件捏塑、特色文物冰箱貼ＤＩＹ、文物紙面具彩繪等免費公益教育體驗活動輪番登場，吸引大批親子家庭參與。

期間，四川大學傑出教授霍巍還在一號館地下一樓學術報告廳為遊客們帶來了一場精采的專題講座《三星堆對於中華文明的歷史貢獻》。霍教授以扎實的考古實證與文獻記載，系統闡釋了三星堆文化的源流脈絡。講座現場座無虛席，一名三年級小學生在筆記本上認真地記下了密密麻麻的「乾貨」，感慨道：「以前只覺得三星堆『奇』，今天才知道它的『深』。」

據介紹，為了迎接春假及清明假期，三星堆博物館提前五天一次性放出門票，並推出延時服務。此外，還通過增開檢票通道、安排近三百名講解員上崗、上新十八款文創產品等一系列舉措，為十二萬餘名遊客提供安心而溫暖的參觀體驗。

博物館 文物 大陸

延伸閱讀

浙江博館涉弊 標註「完整」的戰國古劍 被曝有拼接痕

陸博物館又涉弊…斥資收藏「殘缺戰國古劍」 卻標註文物完整

小城仁壽 「跑」出全國首個白金標半馬

相關新聞

三星堆博物館清明攬客12萬 逾3成青年

古蜀文明熱潮持續！記者近日從四川德陽三星堆博物館獲悉，今年的大陸春假及清明假期，三星堆博物館累計接待遊客超過十二萬人次，其中青少年遊客比率高達百分之卅四。

北京養老驛站 機器人做菜陪玩全包

近日，全球首個智慧康養機器人養老驛站在北京經開區榮華街道啟動運營。這裡已部署四十餘款機器人產品，覆蓋餐飲、休閒、康養等多領域。

浙江博館涉弊 標註「完整」的戰國古劍 被曝有拼接痕

中國博物館又傳醜聞，浙江省紹興市柯橋區博物館館藏的一把戰國時期青銅劍，館方聲稱以人民幣92萬元向民間徵集而來，且標註文物「完整」，但劍體卻存在拼接的痕跡；柯橋區文物局10日深夜宣布將調查此事，並將及時公布調查結果。

小過重罰？四川道士教針灸被認定「非法行醫」共罰10萬

四川省南充市集鳳觀道士邱朝雲，去年被其「弟子」檢舉涉非法行醫並收費授徒，四川南充市順慶區衛健局去年對其裁罰5萬元（人民幣，下同），因邱朝雲遲遲未交罰款，稱自己因此事抑鬱決定外出「雲遊」散心，一度拒收短信，被衛健局認為其是拒絕溝通而申請強制執行並再加罰5萬元獲准，引發邱朝雲不滿，質疑是小過重罰，衛健局則強調已是最低處罰。有律師認為，邱朝雲未從中獲利，此案確有小過重罰之嫌，容易引發公眾對執法公正性的質疑。

曾挺佔中 香港歌手張敬軒突道歉 任官方「正向引導」項目導師

多年前曾聲援要求「真普選」的佔領中環運動的香港歌手張敬軒，日前接受文匯報專訪，提到最近成為保安局「正向引導」項目導師，將在本月內擔任分享嘉賓，計畫上半年內親身帶領項目參加者到內地交流訪問，「見證國家的繁榮昌盛」。專訪文章刊出後掀起議論。

反送中7000人未起訴 港府帶領赴陸「認識國家」未明言不再檢控

香港「反送中」事件發生至今逾6年，逾逾7000名被捕者至今未被起訴，香港保安局長鄧炳強表示，港府為他們推出「特別項目」協助更生，包括帶他們到內地「認識國家」、在港府部門實習，再透過報告或分享了解參與者的悔意，但具體安排不便透露，否則會遭人攻擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。