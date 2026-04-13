三星堆博物館清明攬客12萬 逾3成青年

古蜀文明熱潮持續！記者近日從四川德陽三星堆博物館獲悉，今年的大陸春假及清明假期，三星堆博物館累計接待遊客超過十二萬人次，其中青少年遊客比率高達百分之卅四。

據了解，本次假期三星堆博物館一號館二樓下沉空間每天下午都會變身「古蜀手工坊」。文物拼圖挑戰、航海羅盤製作、金箔畫體驗、藝術擺件捏塑、特色文物冰箱貼ＤＩＹ、文物紙面具彩繪等免費公益教育體驗活動輪番登場，吸引大批親子家庭參與。

期間，四川大學傑出教授霍巍還在一號館地下一樓學術報告廳為遊客們帶來了一場精采的專題講座《三星堆對於中華文明的歷史貢獻》。霍教授以扎實的考古實證與文獻記載，系統闡釋了三星堆文化的源流脈絡。講座現場座無虛席，一名三年級小學生在筆記本上認真地記下了密密麻麻的「乾貨」，感慨道：「以前只覺得三星堆『奇』，今天才知道它的『深』。」

據介紹，為了迎接春假及清明假期，三星堆博物館提前五天一次性放出門票，並推出延時服務。此外，還通過增開檢票通道、安排近三百名講解員上崗、上新十八款文創產品等一系列舉措，為十二萬餘名遊客提供安心而溫暖的參觀體驗。