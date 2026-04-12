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曾挺佔中 香港歌手張敬軒突道歉 任官方「正向引導」項目導師

世界日報／ 香港新聞組／香港12日電
香港歌手張敬軒接受媒體訪問提到，最近成為保安局「正向引導」項目導師。（中通社）
香港歌手張敬軒接受媒體訪問提到，最近成為保安局「正向引導」項目導師。（中通社）

多年前曾聲援要求「真普選」的佔領中環運動的香港歌手張敬軒，日前接受文匯報專訪，提到最近成為保安局「正向引導」項目導師，將在本月內擔任分享嘉賓，計畫上半年內親身帶領項目參加者到內地交流訪問，「見證國家的繁榮昌盛」。專訪文章刊出後掀起議論。

現年45歲的張敬軒出生於廣州，他2000年在歌壇出道並移居香港，曾多次獲「勁歌金曲」、「叱吒樂壇」等頒獎典禮獎項。

綜合香港01等港媒報導，張敬軒形容當年被社會氣氛衝昏頭腦，過去一些言論和作品的演繹方式不當，令外界質疑他心繫國家香港的情懷和態度，就此真誠致歉，盼消除社會質疑聲，同時以自身經歷引導年輕人認清錯誤、重新出發；亦希望未來能持續參與項目，「與年輕人同行成長，共同為國家和為特區的發展作出積極的貢獻。」

他指，當年對社會大局認識不深，結合目前對現時社會經驗和大局觀，「深刻反省及後悔」，「以後我不會再犯同類的錯誤」，亦希望能為年輕一代作正面的示範，以自身經歷引導年輕人認清錯誤、重新出發。他續指，「希望藉著這次參與保安局的項目，讓社會上對我的質疑聲可以消除。」

除了擔任項目導師，張敬軒透露，會繼續透過不同計畫，以及自己的演藝訓練學院，培養更多演藝新力量，引領他們了解，進而推廣優秀中華文化；熱心參與愛國主義教育相關活動；以及投身大灣區建設，促進文化交流等。

這篇專訪引起粉絲譁然，社群媒體Threads上湧現「脫粉潮」。有網民發現，10日晚在專訪刊出前，有網民發現張敬軒的IG帳戶取消關注了逾千人，包括好友王菀之、黃偉文、鄭秀文、林家謙、共事多年的英皇藝人包括容祖兒、Twins、古巨基，甚至經理人霍汶希及其官方歌迷會hcfc，亦已不在追蹤名單。

香港 佔中

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