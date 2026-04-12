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反送中7000人未起訴 港府帶領赴陸「認識國家」未明言不再檢控

世界日報／ 香港新聞組／香港12日電
香港保安局局長鄧炳強。（中通社資料照片）
香港保安局局長鄧炳強。（中通社資料照片）

香港反送中」事件發生至今逾6年，逾逾7000名被捕者至今未被起訴，香港保安局長鄧炳強表示，港府為他們推出「特別項目」協助更生，包括帶他們到內地「認識國家」、在港府部門實習，再透過報告或分享了解參與者的悔意，但具體安排不便透露，否則會遭人攻擊。

綜合媒體報導，曾協助反修例被捕青年爭取回鄉證的立法會前議員張欣宇表示，他曾轉介數人參與項目，認為「能解決一些困擾，是好事」。至於他轉介的個案中有否已獲告知結案，張欣宇說這涉及保密，對方沒透露，但見有個案「感覺上頗輕鬆」，甚至有一人近日成功投考公務員。

鄧炳強日前接受香港有線電視訪問，並在11日播出訪談內容。他說，針對「反送中」運動被捕而未被起訴人士推出的「特別項目」開始了一兩年，是除了起訴且符合法律的情況下，讓這批人有「更生」機會。

鄧炳強表示，「特別項目」的活動，包括帶這批人到內地，讓他們「認識國家」及國家安全。他說，有些人很害怕或不知道能不能前往內地，又或不知道前往內地會否出事，當局也會協助他們、甚至帶他們回內地。

鄧炳強表示，在香港，這批人可以在港府部門內做實習工作，如果符合條件，這批人未必一定不能夠成為公務員。

被問給予「更生機會」是否即不會再檢控，鄧回應稱：「用一個不需要去到法庭的情況處理，當然要合乎法律。」至於有否標準衡量成效，他說沒有硬指標，但會有同事觀察參與者，若認為其「真心懊悔」，願給予機會。

鄧炳強又表示，有些人曾在不同場合分享他們在2019年的經歷、如何被人煽動，後來透過「特別項目」對國家及國家安全認識多了。

他說，目前有為數不少的人因參加「特別項目」而獲得更生機會，但不會透露具體數字；又說有人之後協助推廣國家安全，他對此感到欣慰。

另外，早前香港有獨立書店因出售「黎智英傳」， 其負責人及職員被捕，社會關注當局是否有「黑名單」。鄧炳強表示，重點是書籍內容是否有煽動意圖，例如「憎恨國家」。鄧炳強表示，列出所謂的「黑名單」會讓人更易違法，因為只要稍為更改書名便不屬於「黑名單」。對於若沒有「黑名單」會否容易導致書商或市民誤墜法網，鄧炳強表示不會，因為法例很清楚。

早前有獨立書店因出售「黎智英傳」，涉違「煽動罪」被國安處拘捕，社會關注當局是否有「禁書」名單。保安局局長鄧炳強指出，設書籍「黑名單」會便利犯法。（中央社資料照片）
早前有獨立書店因出售「黎智英傳」，涉違「煽動罪」被國安處拘捕，社會關注當局是否有「禁書」名單。保安局局長鄧炳強指出，設書籍「黑名單」會便利犯法。（中央社資料照片）

港府 反送中 香港

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