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時薪1400元「長者陪伴師」興起 她揭老人心事：孩子陪，我卻更孤單

聯合新聞網／ 綜合報導
在大陸，「獨居」與「空巢」已成為許多長輩的日常，也催生出一種新興職業－長者陪伴師。照片為示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照 杜建重
在大陸，「獨居」與「空巢」已成為許多長輩的日常，也催生出一種新興職業－長者陪伴師。照片為示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照 杜建重

中國大陸，「獨居」與「空巢」已成為許多長輩的日常，也催生出一種新興職業－長者陪伴師。《三聯生活週刊》報導，40歲的怡寧（化名）以每小時人民幣300元（約新台幣1400元）的服務費，成為他人晚年生活中的「外包女兒」。

怡寧與長者的連結，始於童年與祖父母的相處，也在加拿大養老院擔任志工時進一步加深。她發現，多數長輩並非沒有需求，而是「不敢說」。曾有一名長期臥床的長者，因清潔不當導致私密處反覆感染，卻因掛號困難與不好意思開口而選擇忍耐。怡寧看不下去，自行查資料並購買輔助器具協助改善，才讓情況緩解。

2025年回到大陸後，怡寧考取生命關懷指導師與長照相關證照，開始提供跨城市陪伴服務。她的工作不只是聊天、散步，也包含觀察長者狀態、回報家屬，甚至協助就醫安排。服務依時數與內容計價，基本收費為每小時人民幣300元（約新台幣1400元），並可依需求彈性調整。

她觀察，大陸家政體系多半聚焦在「生理照護」，如煮飯、清潔、協助如廁，但對「情感陪伴」的重視仍相對薄弱。一位奶奶曾無奈地說，孩子過年回家陪她，吃完飯卻圍著麻將桌打牌，留下她一人坐在一旁，「說是陪我，結果比平常還孤單」。

在陪伴過程中，怡寧意外成為長者的「情緒出口」。她發現許多長輩對子女總是報喜不報憂，不願增加負擔，即使心中有委屈，也選擇吞下，但面對沒有血緣關係的陪伴師，反而能卸下防備，傾訴對照護環境的不滿與對生活的無力感，這些話，他們「從來不會對孩子說」。

然而，有些長者一開始充滿抗拒。她曾遇過一位不願起身吃飯的奶奶，無論怎麼勸都無動於衷。怡寧沒有強迫，而是選擇拉開距離、等待，再以更溫和的方式慢慢接近。幾次之後，對方開始主動詢問她的名字，甚至在她離開時拉著她的手說：「你是乖女娃！」

還有一位被護理人員認為「毫無意識」的長者，怡寧仍堅持與她進行眼神交流。有次她輕聲問：「聽得見就眨眨眼好嗎？」沒想到對方真的眨了眼，讓她確信，即便無法言語，長輩仍渴望被當作「人」來對待。

她也提到，認知功能退化的長者同樣需要被尊重。有些人雖然表達混亂，但仍能感受到焦慮與挫折；若周遭的人願意放慢節奏傾聽，反而能減少不安。對她而言，這份工作不只是陪伴，更是一種細膩的情感勞動，需要拿捏界線，也需要理解人心。

中國 獨居

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