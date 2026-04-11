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重慶跨座式單軌 入選大陸國家級標準化試點

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
重慶跨座式單軌，入選大陸國家級標準化試點。圖為重慶輕軌李子霸站，輕軌準備穿樓而過。中新社
重慶跨座式單軌，入選大陸國家級標準化試點。圖為重慶輕軌李子霸站，輕軌準備穿樓而過。中新社

大陸交通運輸部與國家市場監督管理總局，日前聯合公布第二批國家標準化試點（智慧交通專項）名單，在全大陸25個試點專案中，「重慶市跨座式單軌交通智慧運營服務標準化試點」上榜。

重慶日報集團新聞客戶端「上游新聞」報導，跨座式單軌作為適配多地形、綠色低碳的中低運量軌道交通優選方案，正處在技術迭代升級、服務提質增效的關鍵階段，亟須透過標準化試點實現技術體系化、服務智慧化。

大陸首條跨座式單軌「重慶軌道交通2號線」2000年破土動工，隨後規模更大、覆蓋更廣的3號線於2007年啟動建設，如今這條全長67公里的線路，已創下單線營運里程最長、單向高峰小時最大、斷面客流最大、單線運營交路最多三項全球紀錄。

依託2、3號線多年營運累積，重慶已全面掌握跨座式單軌核心技術並形成自主智慧財產權，實現100%國產化、95%當地本土化配套供應，達成營運里程突破100公里、單日客流超100萬人次、全產業鏈規模達100億元的跨越式發展。

如今，重慶既擁有大陸第一條單軌線路，也擁有世界最長跨座式單軌線路，更成功打造世界首條空側跨座式單軌機場捷運線，還積極對接越南、泰國、馬來西亞等海外市場及國內文旅項目，實現從單線示範營運向技術、標準、品牌全鏈條輸出的重要跨越。

此外，重慶持續深化跨座式單軌標準編制和修訂，建立了「跨座式單軌交通標準體系」，為大陸跨座式單軌交通標準化建設提供了核心技術依據。

重慶市軌道運營公司相關負責人表示，重慶跨座式單軌將聚焦智慧服務、智慧調度、智慧運維三大方向，持續深化標準化實踐。將以24號線全自動駕駛、靈活編組等智慧化示範成果為新實踐，持續豐富智慧運營技術場景。

大陸 重慶

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