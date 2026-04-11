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AI太發達仿冒聲音 大陸配音員生計遭衝擊

中央社／ 台北11日電

中國大力發展人工智慧（AI）技術，但網路上存在的AI仿聲卻衍生為侵權問題，導致中國多名知名配音員因此失去工作機會，生計受到衝擊。其中有人更訴諸法律，至今卻未能勝訴，取證、執法及法律漏洞使侵權行為難以追訴。

綜合九派新聞等中國媒體報導，今年3月間，包括中國名配音員季冠霖、「邊江工作室」及「729聲工場」在內的多名業界代表集體發布聲明，要求官方正視AI仿聲侵權，並提出「三禁」主張。

這「三禁」為，嚴禁任何未經授權的聲音採集與AI生成；堅決抵制以營利為目的的聲音濫用；相關平台須下架所有侵權內容及追究侵權者法律責任。

根據報導，為中國熱映電影「哪吒2」角色「太乙真人」配音的知名配音員張珈銘表示，自2025年底發現自己的聲音，特別是「太乙真人」的聲音被AI大量盜用後，光是1天就能找到700個侵權案例。

張珈銘指出，這種AI仿聲侵權已直接影響其收入，就有合作客戶向他表示，既然有大量相似甚至免費的AI聲音，就不再與他合作，有3個合約就是這樣被取消的。

根據報導，張珈銘聘請律師並展開蒐證，耗時1個月查出1個侵權帳號，但在控告前卻發現涉案人是1名13歲的未成年人，讓他陷入兩難。

張珈銘感嘆，到目前為止，他所有的維權措施沒有一個成功的，侵權者許多是法律意識淡薄的未成年人，或只是賺取流量謀生的人。即使勝訴賠償金額不大，加上對方可能無力支付，法院即判決也難以執行，維權成本與侵權代價完全不成比例。

中國另一名配音員小木也深受其害。但他發現，部分侵權者手法極為狡猾，常將多位配音員的聲音「黏合」在同一角色上，令人難以完全辨識。更有甚者，有人利用平台漏洞打游擊，一旦被舉報便下架內容，轉眼換一個帳號再次重生，但網路平台的懲戒措施往往聊勝於無。

小木指出，一些短片平台甚至利用這些盜版AI聲音向用戶收費，變相使用配音員的聲音賺錢，卻沒經過任何一個人同意。

中國資深配音員張小麥對配音行業前景表達憂慮。他表示，AI技術已嚴重擠壓配演員的生存空間，使許多從業人員接單量驟減，部分同行甚至被迫轉行，從事外賣、房地產仲介等工作。

但中國法律專家普遍表示，AI仿聲侵權在現實中面臨取證難、鑑定難及相關法例不完善等多重監管困境。中國政法大學知識產權中心特約研究員趙占領認為，各平台應主動禁止用戶未經授權而使用他人聲音，配音員可將自己具有商業價值的聲音及聲紋單獨備案，以便日後被侵權時究責。

人工智慧

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