中國大陸發布通知 推動登革熱屈公病等蟲類傳染病防控

驟然流行起來的「吹風機養生」並非騙局，它的溫熱效應真實存在，只不過它也不是萬能神器。用吹風機做熱療，就像吃飯時放著現成的筷子和刀叉不用，偏要用牙籤扎起飯粒往嘴裡送一樣，事倍功半。 再平凡不過的吹風機，竟搖身一變成為中醫診間的代替品？聽起來荒謬的事，卻在2026年春天大陸社群平台小紅書上流行爆紅。 小紅書頻道「殼殼不熬夜」一則「每天堅持吹3～5分鐘湧泉穴」的影音筆記，獲得5.9萬點讚；「中醫趙鋒」開講「家裡有個吹風機，賽過10個老中醫」，更有6.1萬個愛心，評論區清一色是「照做試試」的轉發熱潮，甚至有網友留言：「我每晚用dyson吹腳，不掉頭髮了。」「深圳這邊有個醫生用吹風機治我鼻炎。」「白天吹還是晚上吹？」 種種「吹風機養生」的豪語和親身示範，帶動大陸數以萬計的網友拿著家用電器對準穴位猛吹。 問題是，這股熱風吹得對嗎？ 小紅書「穴位熱療」百花齊放 成都官媒《紅星新聞》報導，小紅書達人們推薦的吹風機養生方法，堪稱五花八門，

2026-04-11 15:38