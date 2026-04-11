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中國大陸發布通知 推動登革熱屈公病等蟲類傳染病防控
新華社今天報導，中國國家疾控局10日發布「關於依法做好重點蟲媒傳染病防控工作的通知」，並同步發布登革熱、屈公病、發熱伴血小板減少綜合症2026年版防控方案，要求全國構建「人—動物—環境」三位一體監測體系，推進重點蚊媒傳染病「多病同防」。
根據報導，這項通知要求，要從監測預警、預防干預、應急處置、疾病管理、監督執法等方面，推進重點蚊媒傳染病「多病同防」。
通知提到，要堅持「以環境治理為主、生物與物理防治為輔、必要時採取化學防治」的預防控制策略；疫情密集地區加強部門協同，強化重點場所衛生治理，最大限度消除衛生盲區死角。
這項通知說，要健全完善口岸公共衛生合作機制，妥善做好口岸輸入（意指境外輸入）疫情協同處置，以及點對點防控救治工作。
通知要求，認真落實「四早」（早發現、早報告、早隔離、早治療）要求和首診負責制，加強基層醫務人員培訓，提高鑑別診斷和救治能力。流行季節安排發熱門診要「應開盡開」，本地散發疫情地區全面落實「逢疑必檢」，聚集性疫情發生地區全面落實「逢熱（發燒）必檢」。
中國國家疾控局有關專家說，登革熱、屈公病的防控關鍵在於防蚊滅蚊，發熱伴血小板減少綜合症防控關鍵在於預防蜱蟲叮咬。
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