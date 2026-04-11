大陸國務委員諶貽琴：做好大專畢業生農民工就業工作

在中國經濟疲軟導致失業率偏高下，中國國務委員諶貽琴近日在河南調研就業、職訓工作時說，要以「更加務實有力」的舉措，做好大專院校畢業生、農民工等重點族群的就業工作，並加大職業技能培訓「促就業」力度，確保中國就業大局穩定。

新華社報導，諶貽琴8至10日先後前往許昌、開封、鄭州等3個城市，了解「重點產業」帶動就業、技工院校技能培訓、重點族群就業服務等情況，並與部分企業、就業服務機構、培訓機構及上述3個市政府相關官員展開座談。

諶貽琴表示，各地要準確把握當前和「十五五」（第15個五年規劃，2026至2030年）時期就業工作面臨的形勢任務，強化就業優先導向，實施「穩崗擴容提質」行動，構建就業友好型發展方式，打造齊抓共管的「大就業工作格局」。

她說，各地要堅持「投資於物」和「投資於人」緊密結合，實施好大規模職業技能提升培訓，壯大有助於產業發展的高技能人才隊伍，破解結構性就業矛盾。並要統籌各類服務機構力量，強化人社政策和服務高品質供給，做好重點族群就業工作。

諶貽琴提到，要以更加務實有力的舉措，做好大專院校畢業生、農民工等重點族群就業工作，加大職業技能培訓促就業力度，積極主動解答如何實現高質量充分就業等課題，確保就業大局穩定。

報導提到，諶貽琴在調研農民工就業服務保障工作時說，要把解決廣大農民工「急難愁盼」作為重要任務，努力提高農民工的獲得感、幸福感、安全感。