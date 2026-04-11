陸博物館又涉弊…斥資收藏「殘缺戰國古劍」 卻標註文物完整

中國博物館又傳醜聞。浙江省紹興市柯橋區博物館館藏的一把戰國時期青銅劍，館方聲稱以人民幣92萬元（約新台幣428萬元）向民間徵集而來，且標註文物「完整」。但劍體卻存在拼接的痕跡。柯橋區文物局昨天深夜則宣布將調查此事，並將及時公布調查結果。

新京報報導，一名中國民眾9日反映，他在柯橋區博物館的移交作業中，發現該館館藏的一件屬中國國家二級文物戰國時期青銅劍，疑似出現拼接的痕跡。

這名民眾表示，在該館登記號為2958的青銅劍，其「完殘情況欄」記載的是「完整」二字，且以92萬元的代價向社會徵集而來。在2023年完成徵集後，這把青銅劍一直保存在庫房。

他指出，這把戰國青銅劍在2023年徵集並移交時，就發現有疑似拼接痕跡，是斷成5截之後黏接起來的，而且接痕明顯，應該屬於「殘次品」，而非「完整」。

根據報導，柯橋區博物館倉庫管理員對此表示「入庫時沒發現」；而該館文物考古部主任則說，這劍入庫時鑑定為「完整」，但「拼接痕說不清楚」；至於該館副館長10日表示，此事「已向上級部門反映」。

報導提到，柯橋區文物局10日深夜發布通報，指該局已在第一時間成立專項（專案）工作組，對這一問題展開全面調查核實，並邀請省市相關專家參與核查。後續調查結果將及時向社會發布。