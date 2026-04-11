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勝過10個老中醫？小紅書「吹風機養生」爆紅 專家提醒：小心吹出問題

遠見／ 文／邱莉燕
小紅書流行起來「吹風機養生」。示意圖。圖／Pexels by Element5 Digital
小紅書流行起來「吹風機養生」。示意圖。圖／Pexels by Element5 Digital

驟然流行起來的「吹風機養生」並非騙局，它的溫熱效應真實存在，只不過它也不是萬能神器。用吹風機做熱療，就像吃飯時放著現成的筷子和刀叉不用，偏要用牙籤扎起飯粒往嘴裡送一樣，事倍功半。

再平凡不過的吹風機，竟搖身一變成為中醫診間的代替品？聽起來荒謬的事，卻在2026年春天大陸社群平台小紅書上流行爆紅。

小紅書頻道「殼殼不熬夜」一則「每天堅持吹3～5分鐘湧泉穴」的影音筆記，獲得5.9萬點讚；「中醫趙鋒」開講「家裡有個吹風機，賽過10個老中醫」，更有6.1萬個愛心，評論區清一色是「照做試試」的轉發熱潮，甚至有網友留言：「我每晚用dyson吹腳，不掉頭髮了。」「深圳這邊有個醫生用吹風機治我鼻炎。」「白天吹還是晚上吹？」

種種「吹風機養生」的豪語和親身示範，帶動大陸數以萬計的網友拿著家用電器對準穴位猛吹。

問題是，這股熱風吹得對嗎？

小紅書「穴位熱療」百花齊放

成都官媒《紅星新聞》報導，小紅書達人們推薦的吹風機養生方法，堪稱五花八門，受涼頭痛吹大椎穴、腹脹吹神闕穴、膝關節受涼吹犢鼻穴、失眠吹頭皮腳底等，不少人認為，使用吹風機理療可以「補氣通經」。

這股風潮的魔力，在於門檻極低：人人都有吹風機，人人都會按開關。不需要掛號，不需要等待，不需要任何中醫知識，只要對著後頸吹個三分鐘，彷彿千年智慧就此傳承到手上。

但是，這份親切感，也正是它最危險的地方。

面對這股熱潮，醫界的回應卻冷靜得多。據湖北《極目新聞》專訪武漢市普仁醫院中醫針灸科主任王青指出，吹風機之所以能在某些情況下緩解不適，關鍵在於熱能本身。

中醫講究「寒者熱之」，對於風寒、寒濕引起的症狀，適當的熱敷或熱吹，確實可以起到溫經散寒的作用。

科學踩煞車：它只是一台熱敷機

然而，吹風機熱療法只能作為臨時緩解寒症不適的輔助手段，不能替代正規中醫外治或內服治療。因為這些熱風加熱的僅有皮膚表層，使局部毛細血管擴張、血流加快，以暫時放鬆緊繃的肌肉而已。

換句話說：它有效，但理由比達人們說的樸素得多。

江蘇《揚子晚報》引述江蘇省中西醫結合醫院針灸科副主任醫師鄧江華的說法，以艾草為例，艾草本身是一味中藥，燃燒時會釋放揮發油等藥性成分，通過熱量滲透進入經絡，形成「藥熱協同作用」。

反觀吹風機，只有單純、乾燥的熱效應，缺乏任何藥性，自然不具備艾灸的藥理作用。

世界針灸學會聯合會祕書長楊金生亦在《杭州網》上直言，刮痧拔罐是通過壓力刺激經絡腧穴、改善深層氣血循環，而吹風機僅有表面乾熱，無藥性、無芳香、作用較淺，更談不上「替代老中醫」。

如何吹才對？什麼情況又吹出禍？

儘管吹風機養生有點像熱敷，但並非所有人都該現在就拿起吹風機，對著自己的身體一頓猛吹。

在使用安全上，《新浪財經》轉載的醫療建議指出，吹風機距離皮膚應保持15至20公分，選低溫或中溫檔，可墊一塊毛巾，嚴禁高溫直吹。單次吹拂總時長不超過15分鐘，每日一次即可。

因為長期頻繁高溫直吹，將破壞皮膚的天然防護層，導致皮膚乾燥泛紅，甚至耗傷體內津液，反而違背養生初衷。

與此同時，老人與孩童皮膚嬌嫩脆弱，需格外謹慎。中風後肢體麻木或長期糖尿病，導致外周神經感覺障礙的患者，難以感知溫度異常，則極容易燙傷。皮膚有嚴重癤腫感染或潰爛者，更是禁止直接熱吹。

癥結點是，為何總愛追求「捷徑」？

吹風機養生的爆紅，折射出的除了健康焦慮，或許也反映了當代人與醫療系統的疏離。

生病要掛哪一科、總是掛不到名醫的號、看病排隊排好長，於是轉向一個隨手可得的「解答」。

加上小紅書的演算法推波助瀾，讓一篇達人的分享秒速擴散成「民間智慧」，再反過來被更多「老中醫」帳號引用背書，形成一個自我強化的閉環。

綜合各受訪醫師的意見，專家們無不特別強調，吹風機僅能緩解寒濕輕症、輔助調理體質，對於風濕骨病、宮寒重症、感冒發燒、臟器疾病等，並無任何治療作用，切勿停用藥物、放棄就醫，以免延誤病情。

這句話，才是這次吹風機養生熱潮裡，最值得被加粗的那一行字。

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（本文出自2026.04.02《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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