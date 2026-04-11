快訊

藍白合進度？黃國昌：跟川伯君子之爭「四月底前應有答案」

《逐玉》完結鬧劇荒？ 玄幻愛情《月鱗綺紀》鞠婧禕×陳都靈狐妖姊妹情超好嗑

逼教廷站隊川普？白宮遭爆「訓斥大使」 還提到另立教宗歷史

聽新聞
0:00 / 0:00

單車男搶銀行4500美元 「銳眼」系統助港警80分鐘逮到人

世界日報／ 香港新聞組／香港11日電
香港灣仔東亞銀行港灣中心分行10日中午發生搶劫案，警方接報後到場封鎖現場。經銀行初步估算損失約3.6萬港元。圖為警方人員在發生搶劫案的銀行進行調查。 （中新社）
香港灣仔東亞銀行港灣中心分行10日中午發生搶劫案，警方接報後到場封鎖現場。經銀行初步估算損失約3.6萬港元。圖為警方人員在發生搶劫案的銀行進行調查。 （中新社）

香港警方「銳眼計畫」閉路電視再度在協助警方執法行動中建功。一名男子10日持仿製槍和鐵錘，打劫灣仔東亞銀行，掠走3.5萬港元（約4500美元）現金後，騎單車逃去，警方在「銳眼」系統協助下，在案發後80分鐘逮獲疑匪，並起回贓款和仿製槍。

4月10日晚，香港警方就灣仔東亞銀行行劫案作案情簡報。當日下午12時20分警方接報，一名男子手持仿似手槍物件及一支錘行劫灣仔一間東亞銀行，掠走港幣約3.5萬元現金後逃離現場。警方於一個半小時內拘捕該男子，圖為搶匪的仿製槍和鐵錘。 （香港中通社）
4月10日晚，香港警方就灣仔東亞銀行行劫案作案情簡報。當日下午12時20分警方接報，一名男子手持仿似手槍物件及一支錘行劫灣仔一間東亞銀行，掠走港幣約3.5萬元現金後逃離現場。警方於一個半小時內拘捕該男子，圖為搶匪的仿製槍和鐵錘。 （香港中通社）

綜合文匯報、明報報導，警方指出，10日中午12時19分，一名穿黑衫、戴黑色鴨舌帽及口罩的男子，進入告士打道56號東亞銀行港灣中心分行，以一把仿製手槍和一把鐵錘指嚇職員。據網上流傳的影片顯示，當時銀行櫃位有一名女職員為一名女客戶提供服務，另有一名顧客在等候，疑犯走近從腰間拔出一支黑色手槍物體指嚇，向櫃位內拋入一個白色膠袋，大喝「拿錢出來」，女職員慌忙蹲到櫃底躲避，兩名顧客驚慌逃離。

疑犯其後從衣袋內取出一把鐵錘猛力擊碎櫃位的透明膠板，其後一名男職員舉起雙手走近，與女職員在櫃檯取出現金再放進該袋交予賊人，賊人得手後騎單車逃去，整個過程不到兩分鐘，職員隨即啟動警報系統。

灣仔東亞銀行港灣中心分行劫案閉路電視片段顯示，賊人亮出槍形物體及錘仔指嚇職員。（視頻截圖）
灣仔東亞銀行港灣中心分行劫案閉路電視片段顯示，賊人亮出槍形物體及錘仔指嚇職員。（視頻截圖）

灣仔警區助理指揮官（刑事）林建達警司表示，警方發現疑犯踩單車逃到金鐘港鐵站，立即進行大規模搜捕，在金鐘海富中心外發現疑犯棄下的單車，並在「銳眼計畫」下安裝的閉路電視協助下，警方迅速鎖定疑犯轉乘港鐵逃向柴灣方向。

下午1時39分，警方在柴灣港鐵站一帶搜捕，最終在環翠商場二樓一間快餐店外拘捕疑犯，警員在其身上檢獲仿製手槍和鐵錘，並全數起回3.5萬港元贓款，案件現由灣仔警區重案組第一隊跟進。據了解，涉嫌「行劫」被捕的男子姓崔（51歲），2024年底抵港，持「行街紙」，報稱無業，正被扣留進一步調查。

香港

相關新聞

宏福苑聽證會 消防官承認沒發現警鐘被關、大維修未加強檢查…

消防處助理處長（牌照及審批）姜世明10日出席宏福苑大火聽證會作供，獨立委員會資深大律師杜淦堃提問如何應對大維修樓宇火災風險，姜承認大火前沒有加強檢查，僅一次主動「視察」緊急通道等，而相關前線人員對大廈消防系統問題一概不知。姜說消防處在大火後擬就《消防條例》提出6項修例建議。

全紅嬋慘遭暗黑群組「網暴」 凶手抓到了！一男子被行拘10天

大陸警方針對跳水奧運冠軍全紅嬋遭網暴事件，拘留了一名涉嫌發表侮辱性言論的31歲男子。廣州市公安局越秀分局10日通報，這名31歲徐姓嫌犯是一名跳水運動愛好者。嫌犯在他創建的微信群內變換暱稱，多次發表針對廣東省二沙體育訓練中心運動員全紅嬋的侮辱性言論。

孫楊官宣已有孩子 妻護夫：他不是媽寶 更多是孝順

中國游泳奧運冠軍孫楊與妻子張豆豆近日在綜藝節目中首度透露已為人父母，引發外界關注。兩人在節目訪談中表示「婚齡三、四年，有一娃」，等同對外官宣已育有孩子；同時，張豆豆也在節目中公開回應外界對孫楊「媽寶男」的質疑，強調丈夫其實是孝順，而非依賴父母。

澳門七旬翁為「每周一次性服務」假結婚 助陸女獲居留權

澳門一名七旬翁以獲得每周一次性服務作為報酬，多年前與一名內地女子結婚，助她及其兩名子女申請到澳門定居，這段虛假婚姻關係維持了12年，最終離婚收場。直至老翁近日再另娶一名內地女子，申請她到澳門定居，澳門治安警察局員警翻查其婚姻紀錄，發現他與前妻聚少離多，經查問，老翁承認與前妻實為假結婚，但指與現任妻子不涉假結婚。

單車男搶銀行4500美元 「銳眼」系統助港警80分鐘逮到人

香港警方「銳眼計畫」閉路電視再度在協助警方執法行動中建功。一名男子10日持仿製槍和鐵錘，打劫灣仔東亞銀行，掠走3.5萬港元（約4500美元）現金後，騎單車逃去，警方在「銳眼」系統協助下，在案發後80分鐘逮獲疑匪，並起回贓款和仿製槍。

深圳最孤獨地鐵站意外成打卡點 是規劃失誤還是發展伏筆？

陸媒《奧一新聞》報導，深圳地鐵機場北站出口處由於漫天荒草、生鏽圍欄，被稱為深圳最孤獨的地鐵站。有市民疑惑，這到底是規劃的失誤，還是深圳埋下的一處巨大伏筆？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。