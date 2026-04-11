單車男搶銀行4500美元 「銳眼」系統助港警80分鐘逮到人

香港警方「銳眼計畫」閉路電視再度在協助警方執法行動中建功。一名男子10日持仿製槍和鐵錘，打劫灣仔東亞銀行，掠走3.5萬港元（約4500美元）現金後，騎單車逃去，警方在「銳眼」系統協助下，在案發後80分鐘逮獲疑匪，並起回贓款和仿製槍。

4月10日晚，香港警方就灣仔東亞銀行行劫案作案情簡報。當日下午12時20分警方接報，一名男子手持仿似手槍物件及一支錘行劫灣仔一間東亞銀行，掠走港幣約3.5萬元現金後逃離現場。警方於一個半小時內拘捕該男子，圖為搶匪的仿製槍和鐵錘。 （香港中通社）

綜合文匯報、明報報導，警方指出，10日中午12時19分，一名穿黑衫、戴黑色鴨舌帽及口罩的男子，進入告士打道56號東亞銀行港灣中心分行，以一把仿製手槍和一把鐵錘指嚇職員。據網上流傳的影片顯示，當時銀行櫃位有一名女職員為一名女客戶提供服務，另有一名顧客在等候，疑犯走近從腰間拔出一支黑色手槍物體指嚇，向櫃位內拋入一個白色膠袋，大喝「拿錢出來」，女職員慌忙蹲到櫃底躲避，兩名顧客驚慌逃離。

疑犯其後從衣袋內取出一把鐵錘猛力擊碎櫃位的透明膠板，其後一名男職員舉起雙手走近，與女職員在櫃檯取出現金再放進該袋交予賊人，賊人得手後騎單車逃去，整個過程不到兩分鐘，職員隨即啟動警報系統。

灣仔東亞銀行港灣中心分行劫案閉路電視片段顯示，賊人亮出槍形物體及錘仔指嚇職員。（視頻截圖）

灣仔警區助理指揮官（刑事）林建達警司表示，警方發現疑犯踩單車逃到金鐘港鐵站，立即進行大規模搜捕，在金鐘海富中心外發現疑犯棄下的單車，並在「銳眼計畫」下安裝的閉路電視協助下，警方迅速鎖定疑犯轉乘港鐵逃向柴灣方向。

下午1時39分，警方在柴灣港鐵站一帶搜捕，最終在環翠商場二樓一間快餐店外拘捕疑犯，警員在其身上檢獲仿製手槍和鐵錘，並全數起回3.5萬港元贓款，案件現由灣仔警區重案組第一隊跟進。據了解，涉嫌「行劫」被捕的男子姓崔（51歲），2024年底抵港，持「行街紙」，報稱無業，正被扣留進一步調查。