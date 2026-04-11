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宏福苑聽證會 消防官承認沒發現警鐘被關、大維修未加強檢查…

世界日報／ 香港新聞組／香港11日電
大埔宏福苑大火後慘況。（香港中通社資料照片）
大埔宏福苑大火後慘況。（香港中通社資料照片）

消防處助理處長（牌照及審批）姜世明10日出席宏福苑大火聽證會作供，獨立委員會資深大律師杜淦堃提問如何應對大維修樓宇火災風險，姜承認大火前沒有加強檢查，僅一次主動「視察」緊急通道等，而相關前線人員對大廈消防系統問題一概不知。姜說消防處在大火後擬就《消防條例》提出6項修例建議。

明報報導，為首名作供的政府官員，姜世明至少九次承認消防處處理「不理想」，包括巡查時無留意消防鐘等裝置關閉、消防承辦商提交85張「消防裝置關閉通知書」（SDN）亦無起疑及跟進、設備損壞但因文件滯後近一年後才知悉等。

報導指出，杜淦堃指出，自2024年7月宏福苑展開大維修，消防處曾巡查26次，當中只有一次主動巡查，其餘為跟進投訴。參與該次主動巡查的大埔消防局C隊隊長張國生在警方口供稱，當時僅檢查宏福苑緊急車輛通道有否受阻，以及附近消防栓外表有否損壞。被問到有否檢查大廈消防警鐘及加壓泵房，張稱「無檢查」及「無」；至於有否管理處職員提及當時警鐘被關，以及有否留意大廈當眼處貼上「關閉消防裝置」告示，張稱「無」及「無留意」。姜說，按機制消防裝置停用以14天為限，消防處政策訂明倘設施嚴重損壞，無合理解釋下停用逾60日，消防設施監督課會發警告信，若一個月後未交「消防裝置及設備證書」（FS251），會考慮發出「消除火警危險通知書」。

報導說，杜指出，註冊消防裝置承辦商「中華發展」為宏福苑消防水缸工程「一張駁一張」提交共85張SDN，消防裝置停用7個月。姜承認，若不斷延期但有承辦商持續跟進，則毋須特別解釋延期原因；他又同意消防水缸漏水維修工程長達7個月，經驗來說並無不妥。

聽證會展示由消防承辦商「宏泰」為宏福苑消防裝置年檢簽發的FS251，顯示宏泰在2023年12月4日簽署，翌年8月2日傳真至消防處，而處方同年11月才蓋印。報導稱，姜同意簽發後8個月才傳真不尋常，應14天內提交。他稱不清楚為何處方收到文件三個月後才蓋印，但稱處方每年收逾30萬份紙本證書，靠人手輸入系統，屬「需要克服的挑戰」。

會上另展示消防處系統紀錄，顯示宏福苑消防水缸被評為「嚴重損壞」。據報導，姜稱此與中華發展提交的FS251內容不符，應按FS251為準。杜指出，中華發展交SDN後6個月才交FS251，但無人跟進，無人可按照FS251驗證有否「嚴重損壞」，姜再次承認不理想。杜稱，中華發展董事梁秉基早前供稱因「消防處追」、「撐不住」才呈交FS251。姜承認做法不完善，再強調證書數量多，難逐張追，需要提升。

宏福苑

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