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澳門七旬翁為「每周一次性服務」假結婚 助陸女獲居留權

世界日報／ 香港新聞組／香港11日電
澳門治安警調查一宗假結婚案，涉及一名七旬澳門翁及一名六旬內地婦。（澳門治安警圖片）
澳門治安警調查一宗假結婚案，涉及一名七旬澳門翁及一名六旬內地婦。（澳門治安警圖片）

澳門一名七旬翁以獲得每周一次性服務作為報酬，多年前與一名內地女子結婚，助她及其兩名子女申請到澳門定居，這段虛假婚姻關係維持了12年，最終離婚收場。直至老翁近日再另娶一名內地女子，申請她到澳門定居，澳門治安警察局員警翻查其婚姻紀錄，發現他與前妻聚少離多，經查問，老翁承認與前妻實為假結婚，但指與現任妻子不涉假結婚。

香港01引述澳門傳媒報導，涉案男子姓劉，70多歲，報稱物流工人，其前妻為陳姓女子，60歲，報稱保安員，原為內地居民，現已持有澳門證件。報導指，陳女早前在澳門一家食店工作時認識劉翁，兩人於2007年在內地登記結婚。劉翁其後以夫妻團聚為由，申請陳女及其兩名繼子女到澳門定居，並於2011年獲批，取得澳門居民身分。兩人於2019年離婚。

近日，劉翁再次以夫妻團聚為由，申請一名莫姓內地女子到澳門定居，治安警處理申請時調查劉翁的婚姻紀錄，發現其與陳女的婚姻相當可疑，夫婦二人婚後甚少往來，關係疏離，不似正常夫妻，懷疑雙方存在不實婚姻關係。經深入調查後，劉翁承認與陳女假結婚。

報導指，劉翁供稱，兩人協議以陳女向其提供約每周一次性服務作為報酬，藉此協助陳女及其子女申請澳門居留權，但否認與最近為莫姓內地女子的申請屬假結婚。而陳女則否認指控。

澳門治安警表示，劉翁及陳女均涉嫌觸犯第16/2021號法律第76條「關於身分的虛假聲明」罪及第78條「為取得許可而虛偽作出並主張某些法律行為」罪，案件移送檢察院偵辦。

澳門 香港 結婚

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