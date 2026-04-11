孫楊官宣已有孩子 妻護夫：他不是媽寶 更多是孝順

中國游泳奧運冠軍孫楊與妻子張豆豆近日在綜藝節目中首度透露已為人父母，引發外界關注。兩人在節目訪談中表示「婚齡三、四年，有一娃」，等同對外官宣已育有孩子；同時，張豆豆也在節目中公開回應外界對孫楊「媽寶男」的質疑，強調丈夫其實是孝順，而非依賴父母。

綜合媒體報導，兩人在綜藝節目「妻子的浪漫旅行」中談及婚姻與家庭生活時，首次提到已有孩子。由於過去未曾公開相關消息，節目播出後迅速引發網路討論。

節目中另一個焦點，是張豆豆對外界標籤的回應。當主持人提問如何看待孫楊被稱為「媽寶男」時，孫楊一度沉默思考，張豆豆則主動回應，指出所謂「媽寶男」是指缺乏獨立人格、過度依賴父母的人，但她認為孫楊在事業成就與處事態度上都展現出獨立與責任感，「更多的是孝順」，與外界形容並不相符。這段發言被網友視為力挺丈夫，也為節目增添話題。

回顧兩人感情歷程，孫楊於2023年7月20日官宣與張豆豆結婚，當時以「抬頭見喜」發文並曬出結婚證來公開婚訊。此後兩人鮮少公開談及家庭生活，此次在節目中透露已育有孩子，等於首次完整呈現婚後家庭狀態。

孫楊出生於1991年，是男子1500米自由泳世界紀錄保持者，曾在2012年倫敦奧運奪得400米與1500米自由泳金牌，並於2016年里約奧運再獲200米自由泳金牌，是中國泳壇代表性人物之一；張豆豆則為前藝術體操國手，退役後轉任中國國家藝術體操隊教練。