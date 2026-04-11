深圳最孤獨地鐵站意外成打卡點 是規劃失誤還是發展伏筆？

陸媒《奧一新聞》報導，深圳地鐵機場北站出口處由於漫天荒草、生鏽圍欄，被稱為深圳最孤獨的地鐵站。有市民疑惑，這到底是規劃的失誤，還是深圳埋下的一處巨大伏筆？

據報導，深圳機場北站出口處只有大片的空地，結果卻意外走紅成打卡點，有網友稱：「那種空曠感，讓人產生一種『這裏還是深圳嗎』的錯覺。」而因為機場北站目前毗鄰機場，場地空曠，成為了航攝愛好者的天地。

有老深圳人回憶，2003年的會展中心站在當時是4號線的終點，晚上走出站台是一片漆黑，周圍全是泥土地，如今卻是深圳最繁華的CBD心臟。2010年的深康站也曾是荒地，如今是豪宅林立的社區。

未來將華麗轉身

據《奧一新聞》報導，目前的機場北地鐵站，其實是「站等樓」的情況，預計等到2027年左右T2航站樓及其附屬綜合交通樞紐建成，這個地鐵站將直接對接航站樓大廳。這裏將完成從「荒地」到「超級交通樞紐」的華麗轉身。

除了地鐵11號線和20號線，機場北站還是穗深城際鐵路的重要經停站。未來，這裏還將接入更多深莞惠片區的軌道交通。

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文章授權轉載自《香港01》