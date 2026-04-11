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全紅嬋慘遭暗黑群組「網暴」 凶手抓到了！一男子被行拘10天

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
全紅嬋談自己的經歷。圖／取材自新民周刊
全紅嬋談自己的經歷。圖／取材自新民周刊

大陸警方針對跳水奧運冠軍全紅嬋遭網暴事件，拘留了一名涉嫌發表侮辱性言論的31歲男子。廣州市公安局越秀分局10日通報，這名31歲徐姓嫌犯是一名跳水運動愛好者。嫌犯在他創建的微信群內變換暱稱，多次發表針對廣東省二沙體育訓練中心運動員全紅嬋的侮辱性言論。

中心社報導，大陸公安部網安局10日在微信公眾號公布，嫌犯創建跳水「飯圈」微信群，拉業內人士及粉絲入群，為發洩不滿、宣洩戾氣，不斷變換暱稱，多次在群內發表針對二沙體育訓練中心一名運動員的侮辱性言論，「惡意拉踩引戰，造成惡劣影響」。

廣州越秀公安也說，公安機關已對男子作出行政拘留10天並處罰款的處罰，並對群內其他相關行為人員依法作出處理。

剛滿19歲的全紅嬋，近期在多次談及，圍繞體重的網路負面評論以及外界壓力，令她長期承受巨大心理負擔。

與此同時，網傳聊天截圖顯示，一個名為「水花征服者聯盟」的微信群，長期發布針對全紅嬋的侮辱性言論；據稱，群內成員包括全紅嬋隊友和其他跳水界從業人員。

全紅嬋所在訓練中心、即二沙體育訓練中心發文公布，已針對全紅嬋遭網暴事件向公安機關報案。

針對嫌犯被拘，新華社10日晚間在微博發文稱：「這明確告訴我們：網路霸凌挑戰法律底線，必須依法懲處。這不僅是為全紅嬋討回公道，更是為所有被網暴者撐腰。全紅嬋用『水花消失術』驚豔世界，我們要用法律把網路霸凌的『水花』徹底打下去！」

全紅嬋

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