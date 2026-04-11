陸女學生遭5室友長期圍毆致骨折 陷重度憂鬱校方仍否認霸凌

中國大陸雲南省麗江市爆出一宗校園霸凌案。一名就讀於當地九河鄉中學的初三女生張欣（化名），去年9月至12月於校內宿舍遭5名室友長期圍毆。事件導致少女右髕骨骨折及患上嚴重抑鬱，惟事發至今逾三個月，校方雖成立調查委員會，卻始終未認定事件屬於「校園欺凌」，引發家長強烈憤怒。

怕室友霸凌離校躲親戚家避難

據《華商報》4月9日報導，去年12月29日，一直在學校住宿的張欣突然離校出現在親戚家，並且非常抗拒回校，在父親和親戚的追下問，她坦白自去年9月下旬起，幾乎每周在宿舍都遭到5名室友兩次毆打，包括掌摑、踢踹胸口及小腿、扯頭髮等。

張欣透露，室友將她當作「保管員」，強制要求她保管手機及充電線。當天因老師沒收了充電線，她擔心被室友遷怒毆打，才藉口「腿傷」請假逃離學校。

12月29日，張先生向玉龍縣公安局報警，而張欣也前往醫院檢查。

霸凌影片曝光 蒙眼遭室友毆打

12月31日上午，警方在醫院為張欣做筆錄。張欣表示，她第一次被打是在2025年9月下旬，當時她在宿舍睡覺，但5名室友將她粗暴叫醒並拳打腳踢。此後她每周基本會被打兩次，有時是5名室友，有時是3名室友。

張先生拿到一段女兒在宿舍被毆打的影片。影片中，張欣蒙眼站在宿舍中間，至少兩人對她進行踢踹。警方根據有關影片，認定張欣遭到5次暴力毆打。

張欣在醫院檢查後，被診斷為「右髕骨骨折，右髕骨脫位（半脫位）」，需住院治療並佩戴支具。除了身體創傷，她的心理評估顯示處於焦慮抑鬱狀態及失眠。

事後，毆打張欣的5名學生的家長，有4人分別支付1.9萬人民幣(約新台幣8.8萬元)的賠償，另一人則失聯。由於施暴者均為未成年人，警方難以採取拘留等處罰，張先生無奈選擇和解。

校方：還未認定為校園欺凌

對於女兒在校長期遭受欺凌，張正痛心疾首：學校強制要求學生住校，但女兒遭受長達三個月的欺凌，校方竟然毫無察覺。另外，時隔三個月，校方遲遲沒給出女兒遭受校園欺凌的結論，實在令人費解。

為此，張先生先後向玉龍縣教體局和麗江市教體局投訴，希望對學校相關責任人追責。

3月16日，麗江市教育局的工作人指，學校能做的基本全部做到了，學生家長的要求無法滿足，建議走司法程序解決。

4月7日，九河鄉中學校長金某回應，他稱張欣遭室友毆打一事，校方已成立校園欺凌防治委員會，但是否構成校園欺凌，目前暫無結論。針對張欣聲稱每周被打兩次，校長更反駁「並不屬實」。而玉龍縣教體局則拒絕回應該事件。

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文章授權轉載自《香港01》