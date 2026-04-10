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創建微信群網暴全紅嬋 一男子遭中國公安行政拘留

中央社／ 台北10日電

中國奧運金牌跳水好手全紅嬋長期遭網暴，引發社會憤慨後，中國公安部網安局今晚通報，一名31歲男子創建跳水「飯圈」微信群，多次在群內發表侮辱性言論，惡意拉踩引戰，已對他作出行政拘留10天並處罰款，並對群內其他相關行為人員作出處理。

中國公安部網絡安全保衛局10日晚間通報全紅嬋遭網暴事件，表示「飯圈」（粉絲團體）亂象嚴重擾亂體育工作秩序、破壞體育行業聲譽、損害體育戰線形象，嚴重扭曲體育精神、消解體育價值、弱化體育功能，已經成為影響體育事業健康發展的重大風險因素。

通報指出，徐某（男，31歲）創建跳水「飯圈」微信群，拉業內人士及粉絲入群，為發洩不滿、宣洩戾氣，不斷變換暱稱，多次在群內發表針對「廣東省二沙體育訓練中心一運動員」（全紅嬋）的侮辱性言論，惡意拉踩引戰，造成惡劣影響。

通報說，目前，公安機關已對徐某依法作出行政拘留10日並處罰款的處罰，並對群內其他相關行為人員依法作出處理。

中國公安部網安局強調，網路空間不是法外之地，公安機關網安部門將依法嚴厲打擊以「飯圈」形式對運動員、教練員及管理人員進行網上侮辱、詆毀、誹謗等違法犯罪活動，切實促進體育事業健康可持續發展。

全紅嬋是中國奧運史上最年輕的三金得主，但在光環背後，她3月底在「人物」受訪時，談到體重問題和遭到網暴時哽咽落淚，還懇求「不要再罵我了」。

網傳一個名為「水花征服者聯盟」的微信群，長期針對全紅嬋惡意辱罵，群組成員疑似包含全紅嬋的國家隊隊友、跳水專項記者及裁判等業內人士，但這些資訊迄今未得到官方證實或相關人員澄清。

全紅嬋所在的廣東省二沙體育訓練中心8日表示已報警，並將通過法律途徑堅決追究網暴者責任。中國國家體育總局游泳運動管理中心隨後也發表聲明，稱堅決支持通過法律手段維護運動員合法權益，堅決抵制畸形「飯圈」文化侵蝕。

稍早前，廣東省廣州市公安局越秀分局發布警情通報，披露網暴全紅嬋的微信群主徐某遭行拘。

奧運 全紅嬋

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