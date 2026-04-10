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中國2025年出國留學57萬人 5年來首度下跌
根據官方資料，中國2025年出國留學人數逾57萬，是2020年以來首度出現下跌。與此同時，中國留學回國人數持續增加，2025年留學回國人數達53.56萬。
新華社今天報導引述中國教育部留學服務中心指出，2025年，中國出國留學人數超過57萬，留學回國人數達53.56萬。
根據中國教育部、「中國留學發展報告」等可查公開資料，中國自1978年改革開放啟動出國留學，2019年出國留學人數70.35萬達到頂峰。2020年因全球疫情影響，出國留學人數驟減至45.09萬人；2022年回升至66.12萬人；2023年來到68.44萬人；2024年恢復至約70萬人。2025年則出現5年來首度下跌。
綜合中國官媒報導，相形之下，中國留學回國人數持續增加，出現「回國熱」。2025年留學回國人數53.56萬，比2024年增加4.06萬人，較2023年增加12萬人。
報導指出，1978年至2024年，中國各類出國留學人員累計達888萬人，743萬人完成學業，644萬人在完成學業後選擇回國發展。2012年以來，回國服務人員達563萬，占改革開放以來回國總人數的87%。
報導稱，「回國熱」升溫背後受多種因素驅動，3個方面因素尤其突出：國際局勢不確定性上升，加上國內政策支持、創業環境改善。
此外，中國大陸學生出國留學熱門地點也出現明顯變化。由於近年美中關係緊張，根據美國國務院部分出資的「門戶開放」（Open Doors）資料統計計畫，赴美留學中國學生總數連續5年下跌，印度則連續兩年超過中國，成為美國國際生第1大生源國。
根據中國教育機構新東方3月發布的「中國學生出國留學發展報告」，香港已躍為大陸學生第2大留學目的地，僅次於英國，首次超越美國。
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