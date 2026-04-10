快訊

用戶卡死！國泰世華網銀、App當機大半天 金管會開口了

陽台「藏起來」更好？老公寓特殊格局掀熱議 網友正反意見不一

獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡

聽新聞
0:00 / 0:00

中國2025年出國留學57萬人 5年來首度下跌

中央社／ 台北10日電
中國2025年出國留學人數逾57萬，是2020年以來首度出現下跌。圖為倫敦政經學院。新華社
中國2025年出國留學人數逾57萬，是2020年以來首度出現下跌。圖為倫敦政經學院。新華社

根據官方資料，中國2025年出國留學人數逾57萬，是2020年以來首度出現下跌。與此同時，中國留學回國人數持續增加，2025年留學回國人數達53.56萬。

新華社今天報導引述中國教育部留學服務中心指出，2025年，中國出國留學人數超過57萬，留學回國人數達53.56萬。

根據中國教育部、「中國留學發展報告」等可查公開資料，中國自1978年改革開放啟動出國留學，2019年出國留學人數70.35萬達到頂峰。2020年因全球疫情影響，出國留學人數驟減至45.09萬人；2022年回升至66.12萬人；2023年來到68.44萬人；2024年恢復至約70萬人。2025年則出現5年來首度下跌。

綜合中國官媒報導，相形之下，中國留學回國人數持續增加，出現「回國熱」。2025年留學回國人數53.56萬，比2024年增加4.06萬人，較2023年增加12萬人。

報導指出，1978年至2024年，中國各類出國留學人員累計達888萬人，743萬人完成學業，644萬人在完成學業後選擇回國發展。2012年以來，回國服務人員達563萬，占改革開放以來回國總人數的87%。

報導稱，「回國熱」升溫背後受多種因素驅動，3個方面因素尤其突出：國際局勢不確定性上升，加上國內政策支持、創業環境改善。

此外，中國大陸學生出國留學熱門地點也出現明顯變化。由於近年美中關係緊張，根據美國國務院部分出資的「門戶開放」（Open Doors）資料統計計畫，赴美留學中國學生總數連續5年下跌，印度則連續兩年超過中國，成為美國國際生第1大生源國。

根據中國教育機構新東方3月發布的「中國學生出國留學發展報告」，香港已躍為大陸學生第2大留學目的地，僅次於英國，首次超越美國。

新華社 赴美 香港

延伸閱讀

持假學歷報讀香港大學 中國大陸學生遭判刑4個月

爭議延燒…德國澄清兵役規定 男性長期出國無需申請批准

僑生專班遭指淪為來台打工 鄭英耀承諾嚴格稽查

相關新聞

中國2025年出國留學57萬人 5年來首度下跌

根據官方資料，中國2025年出國留學人數逾57萬，是2020年以來首度出現下跌。與此同時，中國留學回國人數持續增加，20...

港人長壽世界前列 港科大展開華人長壽研究

香港人長壽，平均預期壽命一直位居世界前列，香港科技大學最新提出，香港人口平均壽命達100歲的機率，為全球最高。為此，科技大學將展開「華人健康長壽研究」，招募五百名90歲以上華人長者，展開健康長壽研究。

中國AI熱潮 人工智慧納入教師資格考試

中國教育部等部門發布「人工智慧+教育」行動計畫，要求加快普及中小學生人工智慧教育、推動人工智慧成為大學公共基礎課，人工智...

男子買到過期食物！大陸店家竟用影片駁求償「過期不代表不能吃」

近日，湖南一名周先生在零食店買了一瓶飲料，喝了一半後才發現已過期五天。店家提出十倍賠償，並願意承擔檢查費用，前提是周先生須證明其身體不適和過期飲料有關，店長還發了一則「白岩松談食品保質期」的視頻，稱「保質期過了不代表不能吃」。周先生認為被店家「侮辱」，已聯繫相關部門繼續維權。

上海16歲癱女誤買鄧紫棋2000元演唱會票 能退款嗎…

上海一名16歲癱瘓女孩誤買鄧紫棋演唱會門票，平台稱「售出不退」，家長求助媒體，最新消息是，平台已全額退款。網民熱議，「既然需要完全護理，為什麼還綁定微信支付？而且還可以一次性支付幾千元？」「誤操作絕對不可能，要知道買演唱會門票好點好幾次確認，而且現在是實名制還要填個人信息，絕對不可能誤操作，這家人沒說實話」。

賣房40萬人民幣要為母治病！ 43歲男「被叫大爺昏頭」一半給了直播主

河北保定43歲馬姓男子，早前將房產以40萬元（人民幣，下同，約5.85萬美元）賣出準備為可能罹癌的母親治病，之後母親被診斷為重度憂鬱症，這筆錢便留下；但後來他沉迷直播間，「她叫我大爺還送飛吻感覺有些上頭」，兩年打賞女主播22.5萬，如今生活陷入困境，他對著鏡頭自扇耳光，哭喊對不起母親，詢問是否讓幫忙退回一部分。視頻衝上熱搜，網友一面倒嘲諷「現在什麼老登也想碰瓷了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。