港人長壽世界前列 港科大展開華人長壽研究

香港人長壽，平均預期壽命一直位居世界前列，香港科技大學最新提出，香港人口平均壽命達100歲的機率，為全球最高。為此，科技大學將展開「華人健康長壽研究」，招募五百名90歲以上華人長者，展開健康長壽研究。

香港人長壽數據，近年不斷領先，且超過日本。香港精算學會去年八月公布《香港人壽保險受保人死亡率報告2022》，顯示香港人的平均預期壽命穩步增長，男性由80.2歲上升至84.2歲，女性則由85.0歲上升至88.6歲。這一數據顯示，香港女性長壽程度連續多年蟬聯全球第一，男性則位居全球前列。

香港科技大學生命科學部研究助理教授王曉怡說，香港人口平均壽命達100歲的機率為全球最高，為應對未來人口老化加劇，應了解如何達至健康地長壽。而現時大部份研究從西方群組取樣且僅涉及單一因素。

據此，香港科技大學宣布展開「科大華人健康長壽研究」，探討健康長壽的關鍵因素，從而探索個人化健康管理策略，為有風險發病人士提供個性化生活建議。這項計劃正招募五百名年滿90歲的香港本地華人長者，透過免費為長者提供血液檢測、基本身體檢查及問卷調查，分析其遺傳因素及身體狀況等。

科大校長同時任晨興生命科學教授葉玉如說，希望找出華人群體的長壽基因，並建立針對長壽華人的生物樣本數據庫。研究項目為期五年，參與的長者要接受一系列血液檢測及基本健康檢查等。科研人員透過識別長者血液中的生物標誌物，結合人工智能模型，可掌握其遺傳基因、腦部、血管功能、新陳代謝、炎症反應等臨床醫學資料。

葉玉如說，長者的生活方式以及環境因素，譬如起居飲食習慣是如何可影響健康衰老，科大希望找出長者他們健康長壽背後的生物基礎。專屬於長壽華人的生物樣本數據庫，為未來臨床醫療研究打好基礎。此外亦會利用研究結果建立長壽華人的生物樣本數據庫，為往後的臨床醫學研究提供基礎。計劃首兩年會招募長者研究，後三年則會開展深入數據分析。

王曉怡提出，計畫可透過血液檢測及人工智能（AI）分析長者的遺傳因素、腦健康、血管、代謝以及炎症；亦可了解長者的血色素、腎功能及膽固醇等；團隊醫生亦將為長者做臨床健康檢查，包括健康狀態、認知評估等。此外，她表示將以問卷調查了解長者的運動、飲食及睡眠等生活模式。

科大生命科學部研究教授傅潔瑜說，除長壽外，團隊亦會同步研究神經退行性疾病，相信過程中可找到新靶點、研發新藥物。