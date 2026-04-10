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中國AI熱潮 人工智慧納入教師資格考試

中央社／ 上海10日電
中國教育部等部門發布「人工智慧+教育」行動計畫，將人工智慧納入教師資格考試和認證內容。教師示意圖。圖／AI生成
中國教育部等部門發布「人工智慧+教育」行動計畫，將人工智慧納入教師資格考試和認證內容。教師示意圖。圖／AI生成

中國教育部等部門發布「人工智慧+教育」行動計畫，要求加快普及中小學生人工智慧教育、推動人工智慧成為大學公共基礎課，人工智慧納入教師資格考試和認證內容。

中國教育部科學技術與信息化司長周大旺今天上午在記者會上表示，人工智慧目前已經成為引領新一輪科技革命和產業變革的戰略性技術，正以前所未有的速度推動生產力躍升，重塑生產關係，對勞動者能力結構提出全新要求。

周大旺強調，在人工智慧時代，「培養什麼樣的人、如何培養人」是重大命題，「人工智慧+教育」行動計畫充分吸收地方實踐經驗，提出整體思路，包括育人為本、素養為先、應用導向、智能向善。

中國教育部、國家發展改革委、科技部、工業和信息化部、國家數據局近期聯合發布「人工智慧+教育」行動計畫。

據澎湃新聞10日報導，這項行動計畫在4個重點方面部署。

在「推動人工智慧人才培養與素養提升」方面，行動計畫提出，加快普及中小學生人工智慧教育，支持農村、偏遠地區學校利用國家平台開設的人工智慧課程；推動人工智慧成為大學公共基礎課，優化傳統學科專業人才培養方案。

將人工智慧納入大學生就業能力提升「雙千」計畫（1000個微專業課程、1000門職業能力培訓課程），協助就業；制定教師素養標準，將人工智慧納入教師資格考試和認證內容，在國家及省級教學成果獎中，設立人工智慧教育項目等。

在「促進人工智慧與教育深度廣泛融合」方面，行動計畫強調，利用人工智慧賦能學生學習；利用人工智慧賦能教師教學、教育治理。打造智慧化就業服務系統，實現大學生就業崗位智慧推薦，促進大學畢業生充分就業。

在「建強人工智慧+教育基礎環境」方面，行動計畫要求，建設國家教育智慧算力服務平台；建立高等學校和中小學協同貫通機制，共同研製人工智慧課程、共同開發人工智慧應用等。

在「優化人工智慧+教育發展生態」方面，行動計畫提到，持續展開人工智慧社會實驗，深化人工智慧倫理研究；鼓勵教育機構、企業、科研單位聚焦教育行業人工智慧應用、大模型評測、數據安全等制定標準規範。

人工智慧 教育部 科技部

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