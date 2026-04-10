中國醫院搶設國際部 吸引自費患者增加收入

中國越來越多公立醫院在院內設立「國際醫療部」，吸引自費和商業保險患者，目的是增加收入，利用與國外醫療服務的價差來搶食「醫療旅遊」大餅，但也引發衝擊國內醫療資源的擔憂。

財新網今天報導，毗鄰港澳的廣東省布局國際醫療有天然優勢。3月26日，廣東省衛生健康委、省醫保局、省藥監局聯合公布首批廣東省國際醫療服務試點醫院名單，共25家醫院入選。

為期一年的試點有6項重點任務：打造國際醫療示範專區、構建國際標準化管理體系、創新跨境醫療支付服務模式、推動前沿醫療技術臨床應用、探索互聯網跨境診療服務、強化國際醫療運營管理。

據財新不完全統計，2025年有近10家公立醫院宣布啟用國際醫療部，不僅分布於北京、上海等外籍人士較多的國際化城市，河北、湖南等內陸省分也有涉及。今年至今，又有至少9家公立醫院宣布成立國際醫療部。

上海市衛生和健康發展研究中心主任金春林分析，醫療機構加碼國際醫療，一方面是海外華僑、國內高凈值人群等對醫療服務的需求拉動，而且公立醫院本身需要收入多元化。

今年春節前後，Cured in China（到中國看病）在境外社交媒體掀起熱議。對海外人士來說，「性價比佳」是到中國「醫療旅遊」的主因。

微信公眾號「智谷趨勢」9日刊文指出，美國一台心臟搭橋手術要13萬美元，上海只需要4萬美元。英國網紅艾米在網上曝光對比帳單，一項在英國需等待2年、花費約人民幣3.5萬元的牙醫項目，在中國只需要13天、不到3000元便完成。部落客「Lizzy在中國」分享，在昆明做一次核磁共振僅花費486元，等待時間半小時；而在美國同類檢查費用高達數千美元，通常需等待3個月。

根據中國國家衛健委，重點涉外醫院2025年接診國際患者達128萬人次，較3年前成長73.6%。其中，歐美患者數量翻倍，東南亞地區每年赴中國就醫患者也突破15萬人次。

對這些醫院來說，設立國際醫療部的優勢在於，其服務對象僅限自費患者或持有國際商業保險的人群，不占用中國醫保資源，試點醫院可實行自主定價，不會因為醫保限制就不敢開較貴的藥。

增加收入、自主定價對醫院是一大誘因。文章說，北京協和醫院同一名醫生，在國際部的醫事服務費可達600至1200元，而在普通部僅25至100元；一名副高醫師在國際部坐診到手近300元，普通部僅幾塊錢。

國際醫療部因此被業內人士稱為「體制內的體制外」——提供高薪、相對低強度的工作環境，患者素質更高，醫生的收入激勵也更直接，能提升成就感。

不過，外國人湧入中國看病，最令外界質疑的是，會不會擠占普通中國人的醫療資源。

前述廣東省在推進國際醫療服務試點時特別規範：服務對象僅限自費或商保人群，不納入基本醫保；嚴格實行物理隔離，使用新增床位和獨立團隊；要求專家足額保障普通門診出診量，不縮減普通號源。在這些前提下才能展開國際醫療門診服務，「堅決防止醫療資源向國際醫療服務過度傾斜」。