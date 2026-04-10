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中國要求重大火災需派專家指導 調查後公布真相細節
中國2025年發生58宗較大死亡人數的火災，中國國務院辦公廳近日發布加強基層消防工作的文件，規定今年起每宗死亡人數較多的火災，都會調派專家參與指導，調查結案後，需公布火災的真相與細節。
據新華社等中國媒體報導，中國應急管理部、國家消防救援局8日舉行政策吹風會，解讀「國務院辦公廳關於加強基層消防工作的意見」。
中國國家消防救援局消防監督司副司長王天瑞表示，從今年起，對每起較大死亡人數火災，國家消防救援局將啟動協作機制，調派專家參與指導，各地較大火災事故調查報告審議前需呈報國家消防救援局審查，「嚴防調查浮於表面、問責蜻蜓點水、警示通報秘而不宣，堅決防止事故大事化小、小事化了，甚至避重就輕，確保調查質效」。
對每起重大死亡人數火災，國務院安委會將實行掛牌督辦，國家消防救援局將派出現場督辦組，調派全國專家全程參與指導。同時，對性質嚴重、造成重大社會影響的火災事故實行提級調查。調查結案後，在向社會公布火災調查報告的同時，還將公布火災的真相和細節。
2025年中國發生了58宗較大死亡人數的火災，分析顯示，有43宗不同程度地存在初期處置不力的問題，其中火災發生10分鐘後才報警的占63.8%。王天瑞表示，從近年來重特大火災事故人員傷亡情況看，很多都可以通過科學逃生自救來避免。
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