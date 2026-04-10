快訊

評／維護兩岸「和平安寧」 習近平溫婉調性不一定只為鄭麗文

斷了毛孩救命藥？7月動物用藥新制爭議 「黃阿瑪的後宮生活」：絕望又無奈

邀習近平來台 鄭麗文：逐步達成和平框架、增進台灣國際空間

聽新聞
0:00 / 0:00

男子買到過期食物！大陸店家竟用影片駁求償「過期不代表不能吃」

世界日報／ 中國新聞組／北京10日電
店家傳給周先生的「白岩松談食品保質期」視頻。（視頻截圖）
店家傳給周先生的「白岩松談食品保質期」視頻。（視頻截圖）

近日，湖南一名周先生在零食店買了一瓶飲料，喝了一半後才發現已過期五天。店家提出十倍賠償，並願意承擔檢查費用，前提是周先生須證明其身體不適和過期飲料有關，店長還發了一則「白岩松談食品保質期」的視頻，稱「保質期過了不代表不能吃」。周先生認為被店家「侮辱」，已聯繫相關部門繼續維權。

瀟湘晨報報導，周先生6日在郴州西站附近的一家零食店內買了果乳飲品、奶茶和糖果，飲用果乳飲品時覺得「口感偏酸」，仔細一看才發現已過期五天。因為他當時急著趕車，只折返回去要了店員的電話和微信就離開。

之後當事店員提出雙倍賠償，被周先生拒絕。當晚，店長楊女士提出十倍賠償並願意承擔體檢費用，前提是醫生證明結果與這瓶過期五天的飲料有關，但周先生認為店方應先出具檢查費用。

雙方多次協商後仍無法達成一致，楊女士向周先生分享一條科普視頻，稱「保質期過了並不代表不能吃」。周先生觀看後覺得「受到侮辱」，決定聯繫零食店總部和有關部門解決該問題。

據了解，楊女士傳的視頻內容是知名新聞評論員白岩松談食物保質期的概念；視頻中，白岩松表示：「專家告訴我們，有很多保質期的含義是最佳口味，即便過了這個期它依然有一段時間是可以食用的，只是味道不是最好，但是現在由於用了保質期這個概念我們就扔掉了，產生了很大的浪費。」

楊女士強調，她傳這則視頻給周先生，只是想證明過了保質期並不代表不能吃，她認為在保質期內或者過了保質期，食品只是口感會稍微不同，但是不會對身體有任何影響。

她強調，此次銷售過期飲料是售貨員的「工作失誤」，該事件發生後店方立馬檢查了所有的貨物，並未發現其他過期食品。

周先生看了視頻覺得「被侮辱」，網友則認為店家在「偷換概念」。有網友指出，問題不在於過期食品能不能吃，而是本來就不能上架銷售，「這種不悔改不認錯的商家，建議嚴罰」。

律師表示，根據食品安全法規定，過了保質期的食品不可銷售，必須下架，否則會面臨銷售金額十倍的賠償或者最低人民幣1000元（約146美元）的賠償；在情節嚴重的情況下，銷售過期食品的經營者還可能面臨行政處罰。

周先生購買時該飲品已過期。 （取材自瀟湘晨報）
周先生購買時該飲品已過期。 （取材自瀟湘晨報）

視頻 食物

相關新聞

港人長壽世界前列 港科大展開華人長壽研究

香港人長壽，平均預期壽命一直位居世界前列，香港科技大學最新提出，香港人口平均壽命達100歲的機率，為全球最高。為此，科技大學將展開「華人健康長壽研究」，招募五百名90歲以上華人長者，展開健康長壽研究。

中國AI熱潮 人工智慧納入教師資格考試

中國教育部等部門發布「人工智慧+教育」行動計畫，要求加快普及中小學生人工智慧教育、推動人工智慧成為大學公共基礎課，人工智...

男子買到過期食物！大陸店家竟用影片駁求償「過期不代表不能吃」

近日，湖南一名周先生在零食店買了一瓶飲料，喝了一半後才發現已過期五天。店家提出十倍賠償，並願意承擔檢查費用，前提是周先生須證明其身體不適和過期飲料有關，店長還發了一則「白岩松談食品保質期」的視頻，稱「保質期過了不代表不能吃」。周先生認為被店家「侮辱」，已聯繫相關部門繼續維權。

上海16歲癱女誤買鄧紫棋2000元演唱會票 能退款嗎…

上海一名16歲癱瘓女孩誤買鄧紫棋演唱會門票，平台稱「售出不退」，家長求助媒體，最新消息是，平台已全額退款。網民熱議，「既然需要完全護理，為什麼還綁定微信支付？而且還可以一次性支付幾千元？」「誤操作絕對不可能，要知道買演唱會門票好點好幾次確認，而且現在是實名制還要填個人信息，絕對不可能誤操作，這家人沒說實話」。

賣房40萬人民幣要為母治病！ 43歲男「被叫大爺昏頭」一半給了直播主

河北保定43歲馬姓男子，早前將房產以40萬元（人民幣，下同，約5.85萬美元）賣出準備為可能罹癌的母親治病，之後母親被診斷為重度憂鬱症，這筆錢便留下；但後來他沉迷直播間，「她叫我大爺還送飛吻感覺有些上頭」，兩年打賞女主播22.5萬，如今生活陷入困境，他對著鏡頭自扇耳光，哭喊對不起母親，詢問是否讓幫忙退回一部分。視頻衝上熱搜，網友一面倒嘲諷「現在什麼老登也想碰瓷了」。

貴州女童玩「拼豆」 熨燙觸電離世 央視曝安全隱患

中國近期風行「拼豆」手工，但多地出現拼豆玩具引起的安全事故。央視報導，今年3月在貴州省貴陽市有名小女孩因玩拼豆在熨燙環節觸電，最終因醫治無效、不幸離世。警方正在對事故具體原因進行調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。