賣房40萬人民幣要為母治病！ 43歲男「被叫大爺昏頭」一半給了直播主

河北保定43歲馬姓男子，早前將房產以40萬元（人民幣，下同，約5.85萬美元）賣出準備為可能罹癌的母親治病，之後母親被診斷為重度憂鬱症，這筆錢便留下；但後來他沉迷直播間，「她叫我大爺還送飛吻感覺有些上頭」，兩年打賞女主播22.5萬，如今生活陷入困境，他對著鏡頭自扇耳光，哭喊對不起母親，詢問是否讓幫忙退回一部分。視頻衝上熱搜，網友一面倒嘲諷「現在什麼老登也想碰瓷了」。

綜合媒體報導，43歲馬先生未婚未育，與母親相依為命，2023年母親病倒，當時懷疑可能是肺癌。馬先生將自己唯一的房產以40萬元賣出，準備用來為母親治病。還好進一步檢查後，母親被診斷為重度憂鬱症並非肺癌，這筆錢便暫時留了下來。

2023年8月，馬先生刷到一名「林小魔音三金」的女主播；「我感覺她會唱歌、會唱戲，很有才華。」馬先生給自己取了個網名叫「落花微雨」，一頭扎進那個直播間。

從2023年8月到2024年1月，馬先生幾乎每次進直播間都是「小時榜的大哥」；「有時候刷完嘉年華以後，她送飛吻啥的，就是有點上頭。在生活中，沒有人會這麼對我這麼熱情的。」沉溺於主播和直播間觀眾的追捧，馬先生從2023年8月到2025年打賞加起來大約22.5萬，單筆最大的一筆是一晚刷了1.8萬。直到錢花光了，馬先生才想起那是母親的救命錢。

報導指出，他聯繫女主播，希望對方從人道角度退回一部分錢，女主播回說，打賞完全是自願的，沒人強迫，讓他找平台協商。馬先生求助媒體，他對著鏡頭自扇耳光，「我就是個混蛋，對不起母親！」視頻上了熱搜，留言區卻一面倒；「未成年人保護可以退款，現在什麼老登也想碰瓷了」、「 43歲他也申請不了老人保護條款啊」、「一邊是牽掛媽一邊把媽的錢打賞女主播，好一個又當又立」。