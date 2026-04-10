陸教育部：將AI納入教師資格考試和認證內容

知名電商主播李佳琦8日在頒獎活動的演講中哽咽宣布，將缺席兩個季度直播，引發熱議；但他當天深夜發聲明表示，「沒有退休，缺席是去拍合夥人、做新嘗試」。網友則直接開酸：「因為有了鈔票能力」、「錢賺夠了，要享受了」「有多遠滾多遠」、「咋又溜出來了」，還有網友直指「優思益他也有份，但是媒體一點也沒有說，證明權力的大」。

2026-04-09 14:28