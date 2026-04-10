中日關係低迷 日本樂團ONE OK ROCK取消香港演出

在中國和日本關係陷入低迷之際，日本搖滾樂隊「ONE OK ROCK」取消了原定於下月2日及3日在香港的演出，原因是「不可抗力因素」。

這支樂團原定在港島中環海濱活動空間舉行「ONEOK ROCK DETOX ASIA TOUR 2026 IN HONGKONG」，但主辦單位Live Nation HK昨天在社交平台宣布取消，並公布退票安排。

主辦方對取消演出表示遺憾，解釋這是「發生藝人與主辦方均無法預見且不可抗力之因素」，又表示儘管已盡最大努力多方協調，遺憾相關問題仍超出了可控制範圍，導致演出無法如期舉行。

另據報導，「ONE OK ROCK」上月初也宣布取消原定於5月9日在上海的演唱會，原因同樣是「不可抗力因素」。