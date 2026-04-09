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只是頸痛…20多歲女摸出雞蛋大腫塊「竟是晚期胃癌」 醫曝7大警訊別輕忽

香港01／ 撰文／雷思麗
大陸東莞1名20多歲女子近日因左頸疼痛不適求醫，竟塊摸出雞蛋大小的腫物，經醫生檢查後證實確診胃癌晚期。示意圖/ingimage
大陸東莞1名20多歲女子近日因左頸疼痛不適求醫，竟塊摸出雞蛋大小的腫物，經醫生檢查後證實確診胃癌晚期。示意圖/ingimage

頸痛竟然是胃癌警號？大陸東莞1名20多歲女子近日因左頸疼痛不適求醫，竟塊摸出雞蛋大小的腫物，經醫生檢查後證實確診胃癌晚期。《人民日報》健康客戶端發文稱「規律進食有助預防胃癌」，並附上三餐最佳時間，呼籲大家定時進餐。而在香港人最常見的癌症當中，胃癌是第7位，留意當中7大症狀，出現異常可及早求醫。

20多歲女左頸疼痛確診末期胃癌

據《大河報》報導，廣東東莞1名20多歲女生左頸疼痛一周，在頸部摸出了約雞蛋大小的腫物，按壓時感到疼痛，但無紅腫、無腹痛、腹脹、發熱、大便異常等症狀，而且食慾正常，惟進一步檢查後，她竟然確末期診胃癌。報導引述醫生提醒胃癌不是一朝一夕形成，大家要留意身體狀況，不要等小胃病悄悄變成胃癌才後悔莫及。

至於為何胃癌患者出現頸痛，最常見原因是淋巴結轉移，其中左鎖骨上淋巴結是轉移部位之一，醫學上稱為「Virchow淋巴結」；其他可能性包括骨轉移或腦轉移。

《人民日報》健康客戶端：規律進食有助預防胃癌

正常情況下，胃會在固定時間分泌胃酸消化食物，若人體在該時間段不攝入食物，胃酸可能轉而侵蝕胃部，導致胃黏膜受損，增加患癌風險。《人民日報》健康客戶端發文呼籲網民規律進食，並分享三餐最佳進食時間：

1. 早餐最佳進食時間：上午8時前

2023年，《國際流行病學雜誌》的研究表明，上午9時後吃早餐的人士比上午8時前吃早餐的人士更容易患上2型糖尿病，前者的患病機率比後者高59%。

2. 午餐最佳進食時間：中午12時半至1時半

營養與營養學雜誌》於於2022年發表的研究說明，兩餐之間相隔超過4.5至5.5小時為佳，這有利於降低死亡風險和心血管疾病風險。以早上8時是早餐的最佳時間作標準，午餐最佳時間就是中午12時30分至1時30分。

3. 晚餐最佳進食時間：晚上8時前

2023年5月，北京大學人民醫院胃腸外科主任醫師高志冬在CCTV生活圈刊文稱，兼顧人體內分泌、消化角度和現代人作息習慣考慮，以晚上10時是最佳入睡時間，可計算出晚餐最佳進食時間為晚上6時至7時，最遲不要超過晚上8時。

胃癌7大症狀

衛生署衛生防護中心於今年1月公布，根據2023年的數據顯示，胃癌在香港最常見的癌症中排第7位，而男女合計的胃癌年齡標準化發病率在過去41年呈下降趨勢 ，而過去10年並沒有明顯趨勢，而胃癌7大症狀包括：

1. 持續消化不良、食慾不振

2. 體重急速下降

3. 小腹腫脹

4. 進食後腹脹不適

5. 嘔吐，甚至吐血

6. 大便出血或大便呈黑色

7. 貧血、疲倦、虛弱

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文章授權轉載自《香港01》

胃癌 癌症 大陸

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