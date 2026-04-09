香港中華文化節今夏再啟 以「傳奇」為題演繹文化魅力

香港今夏將再辦「中華文化節」，今屆文化節定以「傳奇」為主題，上海大劇院的舞劇《白蛇》將拉開序幕。

香港的「中華文化節」，今年定在六月至九月間舉行，重點節目除舞劇《白蛇》，還有舞台劇《清明上河圖密碼》，以及古琴演奏會及香港本地藝團科技音樂劇場等，共舉辦二百八十場節目，還要邀請近三千名本地、大陸和海外藝術家參與演出和交流，也會在社區和校園舉行推廣活動。

這一文化節由港府康樂及文化事務署（康文署）主辦，港府說，此前的第一屆、第二屆，參與人次均超過九十萬，觀眾有年輕化趨勢。港府文化體育及旅遊局長羅淑佩說，成績令人鼓舞。香港要發揮作為中外文化藝術交流中心的角色，以多元方式向世界展示中國優秀傳統，發揮香港作為中外文化藝術交流中心的角色，以多元方式向世界展示國家優秀傳統。

康文署總經理林鳳珊說，今年開幕節目舞劇《白蛇》融匯東西舞蹈和舞台美學，為民間傳奇注入新的生命力。過去調查顯示，大多數參加者認為中華文化節增強他們對中華文化的認識和興趣，體現活動在推動中華文化方面的成效，署方會繼續吸引市民和旅客參與，感受中華文化的魅力。