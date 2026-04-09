按一下差點沒命！33歲男按摩後「1動作」 竟當場中風、失語

不少人為了舒緩肩頸不適，會選擇按摩放鬆，但若手法不當，恐釀嚴重後果。中國大陸一名33歲王姓男子，因肩頸痠痛前往按摩店接受強力按壓，未料結束後頸部不適加劇，他又自行頻繁揉捏、甩動脖子，結果竟出現腦梗塞（血管塞住、腦中風的一種）、失語、半邊身體動不了的狀況，險些危及性命。

《長江日報》報導，王男送醫時症狀一度緩解，但短短幾分鐘內再度惡化，左側肢體幾乎無法活動。醫院緊急啟動卒中綠色通道（搶救急性腦中風患者而設立的一種快速診療機制）檢查，發現他並非一般動脈硬化所致，而是「椎動脈夾層」引發血流阻塞，若未及時處置，後果不堪設想。

醫師指出，王男年紀輕、無三高，也沒有抽菸飲酒習慣，原本並非腦梗高風險族群。進一步追問才得知，他在發病前曾接受高強度肩頸按摩，之後又持續自行按壓頸部，甚至在發病當天出現頭暈卻未警覺，最終導致血管受損、形成血栓。

所幸經團隊評估後，採取介入式動脈溶栓治療，成功打通阻塞血管。手術結束後，王男當場恢復語言能力與肢體活動，激動表示「我好了」，讓醫療人員印象深刻。王男目前恢復情況良好，但仍需持續服藥並追蹤。

醫師提醒，椎動脈夾層在年輕族群並不少見，多與外力刺激有關，包括強力按摩、扭頸或不當運動，都可能造成血管內膜受損，進而引發中風。特別是頸部兩側為供應大腦的重要血管區域，切勿過度按壓或自行調整。

專家也列出高風險動作，包括暴力扭頸、深層重壓、模仿網路教學自行「喬脖子」，以及由缺乏醫學背景者操作按摩等，皆可能增加血管受傷風險。若按摩後出現頭暈、噁心、肢體無力等症狀，應立即停止並儘速就醫，以免延誤黃金治療時間。