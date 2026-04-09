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「風速大纜車減速」千人困4600米玉龍雪山頂 小孩、老人冷到缺氧

世界日報／ 中國新聞組╱北京9日電
清明假期期間，雲南麗江著名景點玉龍雪山發生大規模遊客滯留意外。（取材自微博）
清明假期期間，雲南麗江著名景點玉龍雪山發生大規模遊客滯留意外。（取材自微博）

清明假期期間，雲南麗江著名景點玉龍雪山發生大規模遊客滯留意外。4日傍晚，山頂突發強風雪，景區因安全理由調低索道運行速度，導致數千名遊客在海拔4600公尺的高寒缺氧環境下，被迫在室外排隊逾五小時。多名遊客投訴稱，景區初期拒絕開放室內候車大廳，任由老幼在攝氏零下10度的狂風中受凍，導致大批人出現失溫、高山反應及嘔吐症狀，場面混亂。

據現代快報、瀟湘晨報等媒體報導，4月4日下午5時左右，玉龍雪山景區天氣突變，最大風力達9.5級。出於安全考慮，景區將索道運轉速度由每秒6公尺降至每秒2公尺。速度驟降導致下山運力嚴重不足，大量原本計畫下山的遊客被「卡」在山頂平台。

雖然景區管委會回應稱，當日不存在「滯留」一說，只是「延遲下山」，大部分遊客已於當晚10時左右安全撤離。然而，多名身處現場的遊客卻在社交平台直斥景區「漠視生命」，指控景區在明知風大、索道受阻的情況下，下午5時仍持續放人上山，直接導致山頂人潮失控，有人甚至直到次日凌晨才回到酒店。

此外，來自上海的盧女士表示，事發時正值生理期，她在室外排隊近兩個小時，全身凍到發抖，手臂出現紫色小斑點，且伴隨失溫嘔吐。她曾要求到室內凳子休息，卻遭工作人員以「必須排隊」為由拒絕，交涉多次才獲准坐下。她休息了半小時後繼續排隊，直到晚上10點多才等到下山的索道，後來在索道上就吐了，「景區沒有什麼應急措施，溫水毛毯這些都沒有，很多遊客都凍得不行了，後來才看到發放氧氣瓶和棒棒糖」。

另一位廣東遊客表示，山頂體感溫度低至零下1 0度，有人因穿衣單薄，被迫用垃圾袋包裹身體保暖，「在外面吹了三個小時冷風，自備的氧氣快用完了，一開始景區沒有提供氧氣瓶，直到很多遊客扛不住了，才把氧氣瓶運上來。」有女遊客更指，由於工作人員起初不准進入候車大廳，大量遊客只能躲進廁所避風。有遊客在網路上發布的貼文顯示，不少小孩因寒冷缺氧大聲哭鬧，更有孕婦出現呼吸不暢。

據報導，玉龍雪山管委會表示，景區當天同步啟動緊急計畫，為等候的遊客發放氧氣瓶、糖果、薑茶等，也有醫療、急救等服務保障遊客的安全；對部分要求退票的遊客，工作人員在現場辦理了退票，後續有覺得體驗感不好的遊客，還可以繼續聯絡景區辦理退票，目前正逐一溝通後續處理。

有遊客證實，已收到140元人民幣的索道退費，但不少人仍堅持要求景區公開道歉，並整改限流方案，避免「惡夢」重演。

清明假期期間，雲南麗江著名景點玉龍雪山發生大規模遊客滯留意外。（取材自微博）
清明假期期間，雲南麗江著名景點玉龍雪山發生大規模遊客滯留意外。（取材自微博）

清明假期期間，雲南麗江著名景點玉龍雪山發生大規模遊客滯留意外。（取材自微博）
清明假期期間，雲南麗江著名景點玉龍雪山發生大規模遊客滯留意外。（取材自微博）

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