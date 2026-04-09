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才哽咽宣布暫停2季直播…李佳琦深夜急澄清：沒退休

世界日報／ 中國新聞組╱北京9日電
知名電商主播李佳琦8日在頒獎活動的演講中哽咽宣布，將缺席兩個季度直播。(取材自微博)
知名電商主播李佳琦8日在頒獎活動的演講中哽咽宣布，將缺席兩個季度直播。(取材自微博)

知名電商主播李佳琦8日在頒獎活動的演講中哽咽宣布，將缺席兩個季度直播，引發熱議；但他當天深夜發聲明表示，「沒有退休，缺席是去拍合夥人、做新嘗試」。網友則直接開酸：「因為有了鈔票能力」、「錢賺夠了，要享受了」「有多遠滾多遠」、「咋又溜出來了」，還有網友直指「優思益他也有份，但是媒體一點也沒有說，證明權力的大」。

浙江都市快報報導，李佳琦8日的演講中說：「我蠻想感謝第一代主播的許多上十年，我和人聊天的時候說我做了一個夢，這個夢做了十年，現在有的時候回到我家床上睡覺，我就會問我自己，為什麼是我，為我能有這麼多人喜歡的，我非常感謝直播讓我成為李佳琦的可能」。

他接著說，「我以前從來不敢離開直播間，因為我沒有底氣，但今年我有底氣可能在直播間缺席兩個季度的直播，因為我的所有女生知道我在做一個新的嘗試」。宣布將缺席直播後，瞬間引發討論。

事實上，李佳琦日前做客杜海濤、吳昕的節目「濤昕窩」，現場就公開個人深造計畫，節目中，李佳琦主動提起留學想法，羨慕杜海濤曾有出國留學的經驗。面對吳昕「想學什麼」的提問，李佳琦明確表示要學語言，「以後我把英語學好了，我們就是一個雙語直播的」。

也有網友力挺：這十年一路走來，穩坐電商直播Top，都是因為佳琦對這份事業的熱愛、努力與堅持，他當之無愧，「如此優秀也依舊沒有停住腳步」、「歡迎大家多多關注佳琦缺席直播期間拍攝的合夥人第二季」、「助力國貨走向世界」。

李佳琦1992年6月出生，是中國知名的電商主播、美妝博主，曾於2018年9月成功挑戰「30秒塗口紅最多人數」的金氏世界紀錄，在30秒內為四位民眾精準塗抹口紅，成為世界紀錄保持者，外號「口紅一哥」。

知名電商主播李佳琦宣布將缺席兩個季度直播。(取材自微博)
知名電商主播李佳琦宣布將缺席兩個季度直播。(取材自微博)

李佳琦 退休

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