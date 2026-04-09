陸「這些大學」鼓勵：攻讀博士時 多讀一個人工智慧碩士

最近，大陸的西北工業大學、北京理工大學等多所大學，相繼啟動「博士+碩士」雙學位項目，鼓勵博士生修讀人工智慧等專業的碩士學位。

據央視新聞微信公眾號9日報導，去年底，大陸國務院學位委員會印發《「博士+碩士」雙學位計畫試點設定管理辦法》，提出由試點大學自主設定「博士+碩士」雙學位項目，支持計畫學生在攻讀博士學位期間，同時攻讀另一個學科專業的碩士學位。

讀了博士再讀一個碩士學位，對人才培養來說又意味著什麼？其實是鼓勵博士生修讀人工智慧碩士。去年，山東大學新成立了學科交叉中心，招收了第一批博士研究生約140人。常夢圓就是這首批學生中的一員，就讀的是大健康前沿交叉研究分中心的碩博連讀，研究方向是人工智慧賦能淋巴瘤的診斷診療。

加入該計畫後，她得以整合利用臨床資源，兼具醫學和工程的雙重能力與視角，還能將基礎研究成果融入模型構建，最終研發出服務於淋巴瘤患者的專屬大模型。

山東大學研究生院常務副院長韓勃表示，今年山東大學首次開設的「博士+碩士」雙學位項目，將從學科交叉中心的這140名博士研究生中進行遴選。對學有餘力、創新能力強的學生，每年遴選約10名學生參加雙學位項目，讓其在攻讀博士學位的同時，再獲得一個其他學科的碩士學位。

韓勃表示，對於這些複合人才，學校也每年遴選約40個交叉導師團隊，每個團隊由3-4位來自不同學科的導師組成，瞄準關鍵跨領域跨領域的科學問題。

根據大陸國務院學位委員會印發的《「博士+碩士」雙學位課程試點設定管理辦法》，雙學位課程需要圍繞科技發展、產業變革、自主知識體系構建等重大需求，培養具備跨學科視野、具有較強學科交叉研究和轉化應用實踐能力的高層次複合型人才。在已公示的計畫中，多所大學鼓勵博士生修讀人工智慧專業碩士學位。

西北工業大學研究生院院長朱繼宏表示，該校的「博士+碩士」雙學位課程，主要針對航太科學與技術、兵器科學與技術、材料科學與工程等優勢學科的在讀博士生進行「二次選拔」，符合條件的學生可以申請攻讀人工智慧的專業碩士學位。雙學位課程是打破學科障礙、超常規探索總師型高階複合專門人才的自主培養新路徑。

報導指，讀了博士再讀碩士，並不是簡單的學位疊加，而是反映出中國人才培育趨勢變化。韓勃稱，「博士+碩士」雙學位試點成為探索超常規、高品質人才培育路徑的必然選擇。博士在科學研究過程中，需要透過跨領域和跨領域的知識，解決一些「卡脖子」難題和前沿的科學問題。

中國教育科學研究院高等教育研究所助理研究員藍文婷表示，「博士+碩士」雙學位試點探索，是人才培養從學科中心轉向問題導向的趨勢，更加適配國家戰略和產業升級需求。