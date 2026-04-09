吳克群在《人民日報》談做公益心情 稱「流量背後是信任、責任」

近年來在台灣、大陸兩地做公益並拍攝影片的台灣歌手吳克群，在9日出版的《人民日報》評論版撰文「流量背後，是信任，是責任」。他表示，從演出現場到田間地頭和大家在一起，帶給他許多新的思考和認知。越是和大家在一起，越覺得流量源自於大眾，受益的也應該是大眾。「最好的創作素材不在錄音室裡，而是在煙火日常裡。如果說真有什麼永不過氣的頂流，那便是生命向上的姿態和社會向善的底色。」

他指，「這幾年，去了很多我從來沒去過的地方，做了很多從沒幹過的事情，交了許多新朋友。我進一步探尋了人生的意義，讀懂了人生的真諦。」

吳克群稱，曾經自己的生活重心是音樂、影視。 2018年拍電影受挫，還永遠失去了摯愛的母親。接連的打擊，打破了生命的慣性。回過頭才發現，他雖曾獲得世俗意義上的成功，生活卻越來越單薄，視野也越來越窄。母親的離世，給他上了最後一堂課：人這一生，不該只有在聚光燈下的表演。

他指，生活的質感，要去生活裡尋找。這幾年除了巡演，自己的短片裡多了許多新場景、新面孔。在瀏陽，璀璨的煙火背景美到不真實；在南寧，100塊也能實現水果自由。「張開雙手、邁開步伐、俯下身子，世界撲面而來。生活，久未如此多彩！」

他稱，自己經常出現在巷陌鄉野，有人貼他「流量下鄉」的標籤。但他認為，自己早就體會過關注帶來的巨大光環和影響力，只是那時「流量」概念還未盛行。「我越和大家在一起，就越覺得，流量源自大眾，受益的也應該是大眾。」他指自己多幸運，如今能用這份關注帶給大家一點幫助，為世界帶來一點改變，也稱自己好像從未如此「富有」。

吳克群指，自己印象最深的，是一次「擠公車」的故事。貴陽252公車是一條惠農專線。凌晨5點多，自己和菜農們擠上這趟公車，當他抬起幾十斤重的菜簍時，才體會到那份沉甸甸的希望，讀懂那份簡單而質樸的幸福──把菜都賣掉。那則紀錄片感動許多人。後來他們協調50多家餐廳、超市，在田間辦了場「蔬菜拍賣會」，一次賣光3萬斤蔬菜，還為菜農和商家對接起長久銷路。喊著「香蔥下班」、「豌豆尖下班」、「秦姐姐芹菜下班」，分享著每一分激動和喜悅。

他說，有人質疑他做這些圖什麼，「為了流量、只是作秀」？他認為，如果流量能通過我流向更多需要的地方，能秀出更多地方的風采，他就會一直做下去。前段時間，他偷偷回去看252號公車的菜農朋友而欣喜得知，這座城市為他們開闢了固定的賣菜場地。

他指自己以前寫歌，「為你寫詩，為你做不可能的事」只是情歌歌詞。現在能為大家「寫詩」，匯聚許多人的善意，是無數人的接力迸發出愛的能量。「如果說真有什麼永不過氣的頂流，我想，那便是生命向上的姿態和社會向善的底色。」

吳克群指，好的創作素材不在錄音室，而在煙火日常。今天他還是想多寫好歌，唱給更多人聽。而流量的背後是信任、是責任。他稱自己未來想繼續把它們變成手中的光，給一些人的生活帶去光亮；化作腳下的路，走到更多需要的人身邊。