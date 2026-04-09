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冷血裝修工性侵農婦未遂滅口棄屍 冒名與死者兒聊天終露餡

香港01／ 撰文：許靖雯
田先生指出母親被掩埋的荒地。（瀟湘晨報）
田先生指出母親被掩埋的荒地。（瀟湘晨報）

中國大陸河北發生一宗駭人聽聞的性侵未遂殺人案。去年（2025年）9月一名農村留守婦女被裝修工誘騙至野外企圖性侵，拒絕後遭對方兩度勒頸活活掐死，屍體被棄置在墳地土溝裡。

兇徒更是膽大妄為佔有死者手機，冒充其身份與兒子微信聊天半個月，製造「活著」假象，幸虧死者兒子察覺不妥，報警後才揭發命案。

母親微信回覆反常　孝子察覺端倪

《瀟湘晨報》報導，52歲的受害者高某某是河北一名農村婦女，長年在老家照顧行動不便的八旬婆婆。去年9月16日，她向在石家莊工作的兒子田先生發送身份證照片，要求幫忙代繳醫保。當時田先生因工作繁忙未及時回覆，未料數日後再聯繫母親時，發現對方行為極度反常。

田先生說，以前母親習慣發語音，現在只發文字，打電話或視訊也被掛斷。10月4日，他察覺不對勁提出回老家看望母親，但對方發來一段在醫院的影片，聲稱要照顧生病的閨蜜，拒絕見面。田先生心生疑慮，試探性提問生活細節，發現對方答不上，驚覺母親可能被到傳銷組織或被綁架，隨即報警。

母親遭人勒頸致死　遺體已呈白骨化

10月5日，田先生從警方處獲知，母親已被人殘忍殺害，遺體呈白骨化。52歲的疑犯趙某某是一名水電裝修工，2024年因房屋裝修認識田先生母親。2025年9月19日，趙某某以「送花生」為名，將田母騙至花生地試圖性侵。但田母當場嚴厲拒絕並警告報警，擔心不軌行徑曝光，趙某某遂起殺心。

他用力勒住田母頸部至昏迷，準備掩埋屍體時，發現對方仍有微弱呼吸，竟狠下毒手實施第二次勒頸，務求「滅口」。最後他將屍體扔在自家墳地附近的土溝，用雜草遮蓋後逃離現場。

殺人後盜財物借網貸　家屬拒賠償只求判死刑

作案後，趙某某還冷血變賣田母首飾，更將死者手機當作「生財工具」，用她的身份信息申請網貸。另外他還用死者的微信號冒充她與家人聊天，製造田母「還活著」的假象。

田先生表示，悲劇發生後，全家心碎不已，家中高齡的嫲嫲更是精神遭受重創，希望法院嚴懲兇手。田先生悲憤表示：「我們不需要殺人嫌犯任何賠償，只要他殺人償命，希望法律能夠嚴懲兇手。」

調查顯示，趙某某早於2003年有竊盜前科。目前石家莊市人民檢察院已正式提起公訴，案件正等待審理。

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文章授權轉載自《香港01》

性侵 棄屍

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