聽新聞
0:00 / 0:00
寧夏56歲巴士司機突發疾病 用生命最後5秒煞車…懸崖邊保住45人
4月6日上午，寧夏一名司機周岐紅在駕駛時突發疾病，但他忍著劇痛踩下煞車，守護了車上45名乘客的生命，而車旁邊就是2米多深的溝壕。
陸媒《銀川新聞網》報導，周岐紅今年56歲，是吳忠市同心縣的客車司機，已有30年駕齡。4月6日上午，周岐紅駕車搭載了45名乘客，但就在行駛途中，他突發疾病疼痛難忍。
客車失控撞向護欄後，周岐紅迅速將方向盤回正，全力猛踩煞車將車輛硬生生逼停，而車旁邊就是2米多深的溝壕。做完這一切，周岐紅頭歪向一旁，腳依然死死踩着煞車，倒在了工作崗位上。
這段記錄儀拍下的畫面在網上流傳，不少網友表示哀悼：「建議追授榮譽稱號。」「善良的人，一路走好。」
延伸閱讀：
深圳首次開放無人車夜間送貨 無人配送進化至24小時不間斷運作
9旬婆婆兒子逝世 家人憂她承受不住瞞死訊 製ai兒子伴她1年
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。