寧夏56歲巴士司機突發疾病 用生命最後5秒煞車…懸崖邊保住45人

4月6日上午，寧夏一名司機周岐紅在駕駛時突發疾病，但他忍著劇痛踩下煞車，守護了車上45名乘客的生命，而車旁邊就是2米多深的溝壕。

陸媒《銀川新聞網》報導，周岐紅今年56歲，是吳忠市同心縣的客車司機，已有30年駕齡。4月6日上午，周岐紅駕車搭載了45名乘客，但就在行駛途中，他突發疾病疼痛難忍。

客車失控撞向護欄後，周岐紅迅速將方向盤回正，全力猛踩煞車將車輛硬生生逼停，而車旁邊就是2米多深的溝壕。做完這一切，周岐紅頭歪向一旁，腳依然死死踩着煞車，倒在了工作崗位上。

這段記錄儀拍下的畫面在網上流傳，不少網友表示哀悼：「建議追授榮譽稱號。」「善良的人，一路走好。」

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文章授權轉載自《香港01》