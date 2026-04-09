北京推動 醫院擴大應用手術機器人

「北京市支持創新醫藥高質量發展若干措施（二○二六年）」（下稱措施）七日發布。措施提出，北京將推動手術機器人入院使用，加快腔鏡、骨科、神外、介入等全品類手術機器人更多入院使用，在更多醫院開展全場景機器人應用。

中新社報導，根據措施，北京將布局重點方向。人工智能預測等方面，開發不少於十五種模型，加速候選藥物篩選。

腦機接口方面，開展高通量柔性深部電極等核心零部件研發，開發五一二通道侵入式產品，加速臨床驗證。

措施提出，北京將拓展人工智能應用。支持開展人工智能＋醫療裝備、五Ｇ＋遠程診療等典型場景應用驗證，支持不少於十個研發成果通過國家人工智能應用中試基地在全市推廣，並逐步拓展至大陸全國和海外市場。 措施提出，北京將加快人工智能賦能藥物研發。充分發揮北京人工智能資源優勢，前瞻性布局基礎模型、藥物研發設計人工智能模型、核心技術等關鍵領域。聚焦原創性突破，為醫藥企業提供靶點發現、蛋白質結構分析、藥物分子虛擬篩選和優化服務。

根據措施，北京還將支持創新藥械國際化推廣。支持企業開展國際認證和海外銷售，鼓勵企業通過境外投資、海外併購和本地化合作等方式加快國際化發展。鼓勵龍頭企業牽頭組建出海合作聯盟、國際合作夥伴聯合體，發揮海外銷售渠道和商業化經驗優勢帶動更多企業抱團出海。