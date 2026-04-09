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清明3天連假 陸國旅1.35億人次

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國大陸文化和旅遊部七日消息，清明節假期（四月四日至六日）三天，大陸全國國內出遊一點三五億人次，同比增長百分之六點八；大陸國內出遊總花費六一三點六七億元人民幣，同比增長百分之六點六。

中新社報導，清明假期，烈士陵園、紀念場館、紅色旅遊景點迎來祭掃高峰，社會各界通過敬獻花籃、默哀致敬等方式表達追思。各地推行「雲祭掃」、「線上獻花」等綠色文明祭掃。

假日期間，賞花踏青與文旅消費深度融合，推動春日經濟向體驗式轉型。各地打造花園城市、郊野公園等優質空間，拓展消費場景。天津舉辦五大道海棠花節，重慶開展二百餘項春季文旅消費活動，陝西推出一五九項文旅惠民措施等，推動賞花經濟與國風、夜遊、文創等創新融合。假期演唱會、音樂節集中舉辦，帶動周邊文旅消費升溫。夜間文旅經濟穩步增長，國家級夜間文化和旅遊消費集聚區累計夜間客流量四五四八點五四萬人次。

春假與清明假期疊加連休，有效釋放家庭親子出遊需求。江蘇、浙江、安徽、貴州等多地中小學放春假，形成最長六天連休，顯著帶動家庭出遊。

航空、高鐵乘客中未成年人占比提升，八百公里以上出行旅客人數增幅明顯。親子遊訂單金額占大陸全國旅遊總訂單金額的百分之三十七，成為市場核心群體。湖北、四川等地圍繞春假推出系列文旅活動，滿足家庭出遊多元需求。

四川 文化 大陸

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