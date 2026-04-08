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男童凌晨3點偷玩平板！趁父母熟睡出動仍被揪到 4招讓孩子戒斷「電子奶嘴」

香港01／ 撰文／賈桂琳
有男童為了玩平板電腦，竟然等到凌晨3點，在父母熟睡後爬出，偷拿平板電腦玩畢後悄悄放回原位。示意圖／ingimage
有男童為了玩平板電腦，竟然等到凌晨3點，在父母熟睡後爬出，偷拿平板電腦玩畢後悄悄放回原位。示意圖／ingimage

為了玩平板電腦？可以去到幾盡？近日「凌晨三點孩子等家長睡熟偷平板玩」的話題登上微博熱搜，網傳影片顯示，有男童為了玩平板電腦，竟然等到凌晨3點，在父母熟睡後爬出，偷拿平板電腦玩畢後悄悄放回原位。原以為神不知、鬼不覺，但父母翻看居家監視器後揭發事件，影片令人看得哭笑不得，但同時再次敲響兒童對「電子奶嘴」成癮，以及藍光損害健康的警鐘。

男童半夜爬出客廳拿平板電腦玩

網上流傳的影片顯示，拍攝時間為3月28日凌晨3時許，單位的居家鏡頭拍攝到，1名男童生怕腳步聲吵醒父母，竟然選擇趴在地上爬到客廳，然後拿走平板電腦去玩，直至2個多小時後，即凌晨5時許才悄悄放回原位，以為不會被察覺。

家長事後翻看居家監視器錄下的影片，才揭發兒子的「罪行」，更無奈地表示這已經不是第一次了，但是孩子屢教不改，只要自己一睡覺，他就出動，打罵都無濟於事，就像上了癮一樣。

網友：應先了解孩子沉迷電子產品原因

影片惹來大陸網友關注，紛紛為這位家長出謀獻計，認為應將平板電腦鎖起來、藏起來，甚至拔掉上網線，設密碼等等。也有網友認為家長應弄清楚為何孩子一定要玩電子產品，例如是否家長嚴控導致孩子出現反叛心理，因此只能深夜尋求電子產品慰藉，要先了解箇中原因才能徹底解決問題。

小孩沉迷玩電子產品的情況是全球問題，在香港也同樣嚴峻，衛生署2023與2024學年數據顯示，43.3%受訪小學生、80.9%受訪中學生表示，在一般上課日花2小時或以上使用互聯網或電子屏幕產品，高於每日2小時的建議上限，而疫情前僅有30%。

香港中文大學醫學院新生兒及幼兒資訊網站資料顯示，電子屏幕產品發出的藍光會減少或延遲晚上褪黑激素的自然產生，減少困倦感，擾亂睡眠週期。另外，幼兒的眼睛對光較為敏感，因此特別容易受到藍光影響，若長時間接觸電子屏幕產品，睡眠質素亦會隨之降低，影響翌日精神。而長時間維持低質素的睡眠，會為幼兒造成負面影響，包括減低專注力、社交能力、溝通能力等，而且過量使用電子屏幕產品，亦會令幼兒減少其他活動的時間，影響孩子身心發展。

戒掉電子奶嘴4大貼士

對於兒童來說，電子產品就如「電子奶嘴」，許多孩子沉迷其中不能自拔，但強硬禁止也不能解決孩子偷玩的問題，所以要正確作出引導，而衛生署家庭健康服務亦提供4大貼士：

1.當幼兒扭計、哭鬧時，家長可先陪在他的身邊，並用簡單的言語來認同他的感受和表達他的需要，例如：「我知道你想玩，現在沒得玩了，很不開心。」或用分散注意的方法，讓他安靜下來，然後才引導幼兒聽從指令。

2.對於較大的孩子，家長可刻意忽視孩子的哭鬧，待他稍為安靜，便引導他跟從，並以其他活動協助他渡過需要「電子奶嘴」的時間。

3.如孩子的哭鬧持續，家長可考慮劃出短暫的時段讓他冷靜下來。

4.最好就是訂明「無電子屏幕」的時段及地點，幫助孩子和家人一起養成良好習慣。

延伸閱讀：

玩手機逾4小時易焦慮抑鬱？專家揭電子產品３大副作用

自習學生離座留平板 寫「做個好人別偷」…後續爆笑

文章授權轉載自《香港01》

平板電腦

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