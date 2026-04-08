全紅嬋遭嚴重霸凌！國體局「高度重視」要徹查 廣東二沙體育中心已報警

大陸跳水奧運冠軍全紅嬋及其他跳水運動員遭受網絡暴力和惡意攻擊，引發各界關注。廣東省二沙體育訓練中心8日發表聲明稱，中心已向公安機關報警，呼籲抵制畸形「飯圈」文化，營造健康清朗的體育輿論環境。

據央視新聞，大陸國家體育總局游泳運動管理中心於8日發布聲明，近日，網路上出現針對全紅嬋等跳水運動員的網絡暴力、惡意攻擊及不實信息，該中心高度重視，已第一時間與廣東省體育局相關部門聯合開展核查處置工作。

聲明稱，目前，廣東省體育局二沙體育訓練中心已向警方報案，堅決支持通過法律手段維護運動員合法權益，堅決抵制畸形「飯圈」文化侵蝕，一經查實都將嚴肅處理，絕不姑息。

聲明還指，游泳中心一貫堅決反對一切形式的網絡霸凌與造謠抹黑行為，強烈譴責任何損害運動員身心健康、損毀國家隊形象的惡劣行徑。中心將進一步加強國家隊建設與運動員權益保障，完善運動員身心關懷保障體系，全力維護健康清朗的體育輿論環境，守護中國體育健兒的良好風貌，凝聚支持中國體育事業健康發展的正能量。

同日，廣東省二沙體育訓練中心在微信公號上發表題為「向畸形飯圈文化堅決說『不』」的聲明，該中心跳水運動員全紅嬋涉嫌遭受網暴一事，受到社會的高度關注，中心已向公安機關報警。全紅嬋作為一名為國家贏得榮譽的年輕運動員，在成長過程中承受了不應有的輿論壓力和精神傷害，對此，中心表示嚴重關切，並堅決反對。

聲明指，以任何名義對運動員及其家屬進行惡意中傷、侮辱謾罵或傳播虛假信息的行為，均已超過法律與道德底線，嚴重干擾運動員正常訓練和生活，破壞公平、健康、向上的體育生態。中心表示將聯合相關部門，通過法律途徑追究網暴者責任，呼籲廣大體育愛好者不要傳播不實信息，不對運動員及其家庭或個人生活進行惡意評論，將關注迴歸體育運動本身。

全紅嬋日前接受《人物》雜誌採訪透露，巴黎奧運會結束不久出現第一次生理期，當時吃一點體重就會長，甚至想過退役，但還是堅持了下來。2024年底不只隊內的人說她長胖，還有外面輿論，「每天都能看到有人說我胖。但我已經要餓爆了，減肥減到我感覺都快『嘎』了（死了）。我接受不了這麼胖的自己。可是我沒有辦法。」後來看到體重秤就害怕，目前她想休息調整。

另，人民日報1日指，在畸形飯圈文化中，偶像在上升期容易被過度追捧，而一旦表現未達預期，又可能迅速遭遇反噬式網絡暴力。作為公眾人物與青年偶像，全紅嬋所遭遇的網絡戾氣，也不是孤例，飯圈不能成為捧殺棒殺的怪圈。