海拔4550公尺 全球最高槽式光熱電站西藏開工

中國廣核集團表示，全球海拔最高的槽式光熱電站—中廣核西藏烏瑪塘五十兆瓦光熱項目六日在拉薩市當雄縣烏瑪塘鄉正式開工建設。

中新社報導，上述光熱電站場址海拔四千五百五十公尺，項目同步實現了中國完全自主知識產權的八點六公尺大開口槽式集熱器首次商業化應用。項目採用導熱油槽式光熱技術，集熱鏡場面積二十四點二萬平方公尺，共設置六十八條回路，其中八條回路採用八點六公尺大開口槽式集熱器，其餘六十條回路採用開口寬度五點七七公尺的集熱器。

「八點六公尺大開口槽式集熱器是目前國際商業化應用中開口尺寸最大的槽式集熱器」。中國廣核新能源控股有限公司董事長胡光耀介紹，相較於五點七七公尺開口集熱器，這款集熱器聚光比和能流密度分別提升百分之十八和百分之十七點五，單位發電成本降低百分之十。該技術的商業化應用將有效帶動中國槽式光熱發電全產業鏈協同升級，進一步鞏固關鍵材料與核心部件的國產化能力。

西藏自治區能源局局長梅方權表示，光熱發電具備在西藏地區作為調峰和基礎性電源的潛力，加快建設光熱發電項目能有效提升當地電力系統調節支撐能力。

此次開工的光熱項目是中廣核西藏當雄烏瑪塘「光熱+光伏」一體化項目的核心組成部分。

該一體化項目包括五十兆瓦光熱發電與四百兆瓦光伏發電，計畫於二○二七年全面投產。其中，光伏發電項目已於二○二五年九月開工建設。光熱項目配備的六小時熔鹽儲熱裝置及二十兆瓦電熔鹽加熱器，可以吸收光伏棄電，有效彌補光伏發電的間歇性、波動性，滿足當地電網豐枯期晚間用電高峰負荷需求。

據測算，該一體化項目全面建成後，預計年平均上網電量約七點一九億千瓦時，等效節約標煤約二十一點六九萬噸，減排二氧化碳約六十五點二三萬噸。

該一體化項目全生命周期預計為地方貢獻稅收約七點七四億人民幣）。