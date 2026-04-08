「七桃到綿陽」 AI影音獲獎

由台灣、大灣區媒體人團隊共同創作的ＡＩ音樂短片「七桃到綿陽」，近日在二○二六「文昌杯」海峽兩岸青年短視頻大賽中脫穎而出，榮獲獎項肯定。這部融合台灣青年視角與ＡＩ科技應用的作品，在超過一千五百件參賽作品中嶄露頭角，成為本屆大賽中科技與文化交流的亮眼之作。

本屆大賽共徵集線上作品一千五百多件，吸引兩岸青年、網絡達人和媒體記者等一百五十多人參與「七十二小時極限創拍」，透過不同的路線探訪四川綿陽，數支隊伍於有限的時間內，創作近兩百件短影音，最終在三月二十日於四川梓潼頒獎晚會，揭曉雲端、極拍獲獎作品。

頒獎晚會以「光影連兩岸，攜手創we來」為主題，融合頒獎儀與文藝表演，揭曉本屆贏家。本屆大賽評審團從內容創意、拍攝技法、傳播價值等多個角度進行嚴格評審，最終評出特等獎、一、二、三等獎、優秀獎及特別貢獻獎。

經過激烈的角逐，「七桃到綿陽」以台灣與大灣區青年的視角，結合ＡＩ音樂生成技術，記錄了在四川綿陽的真實體驗。作品名稱「七桃」取自閩南語「遊玩」之意，以輕快旋律搭配Vlog風格影像，從當地美食到人文景觀，處處流露真摯情感，得到評審團高度肯定，最終獲得本屆極拍三等獎。

獲獎團隊「七桃人」成員林昉柔身兼台灣媒體人、華青媒及聯合影音號總編，長期關注兩岸青年影音創作發展。本次創作由華青媒提供ＡＩ技術應用服務支持，與台灣、大灣區媒體人共同完成。據悉，華青媒近年來持續投入ＡＩ技術在內容創作領域的應用開發，已多次在海內外青年短片賽事中提供技術支援，協助創作者突破傳統框架。

透過七十二小時走訪川北，林昉柔分享團隊創作的心路歷程，「這次的經驗讓我深刻體會，創作沒有界限，兩岸年輕人之間的連結，可以透過影像和音樂變得更緊密。」未來，將延續「七桃」ＩＰ精神，在大灣區打造更多開放式創作平台，鼓勵台灣青年媒體人來大陸探索、記錄與分享。