大唐鄆城鍋爐點火成功 燃煤發電機組動態試運

近日，中國大陸大唐鄆城六百三十度超超臨界二次再熱大陸國家電力示範項目一號鍋爐首次點火一次成功，標誌著這台全球「壓力最高、溫度最高、效率最高、煤耗最低」的單軸百萬千瓦火電機組正式進入動態試運階段。

該專案集多項全球首創技術於一體，創下四項世界紀錄：一次及二次再熱進汽溫度達六三一度、主蒸汽壓力卅五點五兆帕、發電熱效率突破百分之五十、供電煤耗低至二五六點二八克/千瓦時，較常規機組年節約標煤卅五萬噸、減排二氧化碳九十四點五萬噸，為煤炭清潔高效利用提供了解決方案。

里程碑式的突破背後，離不開核心裝備的支撐。總部位於四川德陽的東方電氣集團旗下東方鍋爐、東方汽輪機、東方電機、東方自控，聯合提供了三大主機及關鍵輔機。其中，東方鍋爐率先將自主研發的G一一五新型耐熱鋼投入工程化應用，東方汽輪機歷時八年研製的一千四百五十毫米鈦合金末級葉片創下新紀錄，東方電機研製的高性能發電機寬負荷運行效率居世界同等級機組領先水準，東方自控自主研發的汽電雙驅控制核心技術及配套四象限變頻器，為項目穩定投運提供了堅實保障。