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中和韶樂 北京天壇重現

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
天壇神樂署展示的中國古代宮廷祭祀禮儀音樂—中和韶樂，被譽為「華夏正聲」。 本報北京傳真
天壇神樂署展示的中國古代宮廷祭祀禮儀音樂—中和韶樂，被譽為「華夏正聲」。 本報北京傳真

修繕後的天壇神樂署日前重新開放，全新展覽「天壇神樂署中和韶樂展」亮相。展覽通過傳統圖文、文物展品、實物教具、三維立體展牆，多媒體互動等多種形式，打造了一個兼具歷史厚重感與參觀體驗感的沉浸式文化空間，讓深邃的中國古樂文化走到參觀者眼前。

天壇神樂署始建於明永樂十八年（公元一四二○年），是明清兩代最高禮樂學府，六百年間歷經無數風雨變遷，見證了禮樂文明的傳承與堅守。在神樂署裡展示的中國古代宮廷祭祀禮儀音樂—中和韶樂，被譽為「華夏正聲」，入選大陸國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。展覽打造了一千五百平方公尺的沉浸式展覽空間，旨在通過「華夏正聲」「八音克諧」「八佾起舞」「合樂節奏」四大板塊，讓中和韶樂可見、可聽、可感。

步入展廳，「華夏正聲」板塊追溯中和韶樂的歷史脈絡，從周代雅樂到明初定名，從祭天盛典到朝會宴饗，圖文介紹還原了韶樂演奏的場景。「八音克諧」板塊集中展示金、石、絲、竹等八類十六種樂器，編鐘的渾厚、古琴的清雅、塤的古樸，搭配試聽牆讓參觀者沉浸式感受古樂音色。

不少特色文物出現在展覽中。一條來自清代的繡龍絲製品「麾」，是由一位赴美華人在拍賣會當中拍得贈送給天壇。中和韶樂演奏之前，會舉「麾」代表音樂的開始，演奏結束之後把它放下，代表音樂的結束；一件打擊樂器「祝」，看起來像木鬥一樣，演奏者一般用木槌敲擊內壁，代表音樂正式開始；外形像小老虎的樂器文物「敔」，每個樂章結束後，演奏者會用竹刷逆刮虎背上面的木齒三下。

北京 中和 大陸

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